Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
«Для нас завтра будет тяжeлая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка.
Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче – особенно, домашних», – сказал Роджерс.
- «Лестер» примет «Спартак» завтра, 4 ноября.
- Матч начнется в 23:00 мск.
- В 3-м туре «Спартак» уступил «Лестеру» – 2:4.
Источник: «Чемпионат»