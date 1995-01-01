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    Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

    «Для нас завтра будет тяжeлая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка.

    Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче – особенно, домашних», – сказал Роджерс.

    • «Лестер» примет «Спартак» завтра, 4 ноября.
    • Матч начнется в 23:00 мск.
    • В 3-м туре «Спартак» уступил «Лестеру» – 2:4.

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    Источник: «Чемпионат»

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