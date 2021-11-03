Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Для нас завтра будет тяжeлая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка.

Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче – особенно, домашних», – сказал Роджерс.