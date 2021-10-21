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    Форвард «Лестера» Дака описал покер «Спартаку» цитатой из Библии

    Нападающий «Лестера» Патсон Дака процитировал Библию после покера в ворота «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Срок придет – и Я, Господь, быстро исполню это», – написал Дака в твиттере.

    Это цитата из Книги пророка Исаии, входящей состав Ветхого Завета – первой части христианской Библии.

    • «Лестер» победил «Спартак» со счетом 4:3.
    • Замбиец стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.
    • Чтобы трижды забить москвичам, ему потребовалось 9 минут и 34 секунды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Патсона Даки

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +29084

      VVM1964 35 минут назад

      Смотри-ка , образованный "засранец" оказался .. )

      1
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      Рейтинг: -161

      Вот оно чё Михалыч > VVM1964 21 минуту назад

      Ну там NewLife написал что редактор неправильно перевел. А смысл другой

      0
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      Рейтинг: +7899

      GoLenaStop 59 минут назад


      О, Боже!
      Если шанс даёшь,
      Воспользуюсь я вовремя всем этим"

      Перевод - дело тонкое....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1512

      Enter2006 1 час назад

      Хреново он Библию читал видимо, нарушил третью заповедь: "Не упоминай имя Господа Бога всуе".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25728

      Боцман59rus 1 час назад

      _ Коля им на острове трёшечку воткнет и обойдясь без цитирования глупых книжек для рабов, отключит PS и гордо пойдет спать>)))

      2
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      Рейтинг: +10891

      NewLife 1 час назад

      Ув. редакторы, тройку с минусом вам за перевод.

      "When the time is right, I the Lord will make it happen."
      Вот правильный: "Когда для этого наступит время, Я, Господь, сделаю так, чтобы это произошло."

      0
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      Рейтинг: -161

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Зазвездился пацан...Это плохо для него.

      1
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      Рейтинг: +25916

      silver29 2 часа назад

      Наверно зря жалел Деникин хамов, их надо было розгой, да плетьми (с), это еще раз подтверждает, что черный апартеид ничем не лучше.

      0
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      Рейтинг: +375

      alefreddy 2 часа назад

      срок придет и будет Кофрие там и без голов останешься

      3
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      Рейтинг: +2982

      tarasofka 2 часа назад

      отодрал свиняк, отодрал, признаём)

      5
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