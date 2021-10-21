Форвард «Лестера» Дака описал покер «Спартаку» цитатой из Библии

Смотри-ка , образованный "засранец" оказался .. )
Нападающий «Лестера» Патсон Дака процитировал Библию после покера в ворота «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Срок придет – и Я, Господь, быстро исполню это», – написал Дака в твиттере.
Это цитата из Книги пророка Исаии, входящей состав Ветхого Завета – первой части христианской Библии.
- «Лестер» победил «Спартак» со счетом 4:3.
- Замбиец стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.
- Чтобы трижды забить москвичам, ему потребовалось 9 минут и 34 секунды.
«When the time is right, I the Lord will make it happen.» – ISAIAH 60:22#PD#MakeJesusYourAim pic.twitter.com/ImsS3FdUJd— Patson Daka (@PatsonDaka20) October 21, 2021