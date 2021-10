Форвард «Лестера» Дака описал покер «Спартаку» цитатой из Библии

Нападающий «Лестера» Патсон Дака процитировал Библию после покера в ворота «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Срок придет – и Я, Господь, быстро исполню это», – написал Дака в твиттере.

Это цитата из Книги пророка Исаии, входящей состав Ветхого Завета – первой части христианской Библии.

«When the time is right, I the Lord will make it happen.» – ISAIAH 60:22#PD#MakeJesusYourAim pic.twitter.com/ImsS3FdUJd