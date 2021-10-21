Форвард «Лестера» Дака описал покер «Спартаку» цитатой из Библии

Нападающий «Лестера» Патсон Дака процитировал Библию после покера в ворота «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Срок придет – и Я, Господь, быстро исполню это», – написал Дака в твиттере.

Это цитата из Книги пророка Исаии, входящей состав Ветхого Завета – первой части христианской Библии.

«Лестер» победил «Спартак» со счетом 4:3.

Замбиец стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.

Чтобы трижды забить москвичам, ему потребовалось 9 минут и 34 секунды.