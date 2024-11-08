Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди больше не сыграет в сезоне-2024/25.

Аргентинец травмировался во вчерашнем матче Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:2). С поля его унесли на носилках.

«Обследование Икарди выявило разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Наш игрок перенесет операцию», – сообщила пресс-служба клуба из Стамбула.

В феврале форварду исполнится 32 года.

Он в «Галатасарае» с лета 2023-го, провел 87 матчей, забил 61 гол и сделал 22 ассиста.

Контракт Икарди с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

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