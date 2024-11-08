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    Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди больше не сыграет в сезоне-2024/25.

    Аргентинец травмировался во вчерашнем матче Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:2). С поля его унесли на носилках.

    «Обследование Икарди выявило разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Наш игрок перенесет операцию», – сообщила пресс-служба клуба из Стамбула.

    • В феврале форварду исполнится 32 года.
    • Он в «Галатасарае» с лета 2023-го, провел 87 матчей, забил 61 гол и сделал 22 ассиста.
    • Контракт Икарди с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Галатасарая»

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    08.11.2024 14:00
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1731066571
    Обследование выявило разрыв пантов.
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    FRZZ
    1731067529
    Здоровья, хороший игрок.
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    Тинез Розоп
    1731086437
    Ванда залижет...
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