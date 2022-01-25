Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)

Перед матчем Камерун – Коморские острова (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций возле стадиона произошла давка.

Охрана не смогла сдержать толпу болельщиков, которая пыталась проникнуть на территорию стадиона. В образовавшейся давке некоторые люди начали падать на землю, а другие на них наступали.

По информации LSI Africa, погибли минимум семь человек. Тяжело раненые болельщики были доставлены в госпиталь.

Коморы играли с левым защитником в воротах и вдесятером с седьмой минуты.

Камерун вышел в 1/4 финала.

Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном