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    Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)

    Перед матчем КамерунКоморские острова (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций возле стадиона произошла давка.

    Охрана не смогла сдержать толпу болельщиков, которая пыталась проникнуть на территорию стадиона. В образовавшейся давке некоторые люди начали падать на землю, а другие на них наступали.

    По информации LSI Africa, погибли минимум семь человек. Тяжело раненые болельщики были доставлены в госпиталь.

    • Коморы играли с левым защитником в воротах и вдесятером с седьмой минуты.
    • Камерун вышел в 1/4 финала.

    Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном

    Источник: LSI Africa

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