Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)

Перед матчем Камерун – Коморские острова (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций возле стадиона произошла давка.
Охрана не смогла сдержать толпу болельщиков, которая пыталась проникнуть на территорию стадиона. В образовавшейся давке некоторые люди начали падать на землю, а другие на них наступали.
По информации LSI Africa, погибли минимум семь человек. Тяжело раненые болельщики были доставлены в госпиталь.
- Коморы играли с левым защитником в воротах и вдесятером с седьмой минуты.
- Камерун вышел в 1/4 финала.
Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном
Источник: LSI Africa
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