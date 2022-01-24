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    Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира

    В 1/8 финала Кубка африканских наций Камерун победил Коморские острова со счетом 2:1.

    Хозяева турнира сумели забить всего два гола, несмотря на то, что соперник играл с левым защитником в воротах и вдесятером с седьмой минуты.

    Камерун вышел в 1/4 финала континентального первенства.

    Кубок Африки. 1/8 финала

    Камерун – Коморские Острова – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Экамби, 29; 2:0 – Абубакар, 70; 2:1 – М'Чангама, 81.

    Удаление: нет – Абду, 7.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.01.2022 23:58
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