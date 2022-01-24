Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира

В 1/8 финала Кубка африканских наций Камерун победил Коморские острова со счетом 2:1.

Хозяева турнира сумели забить всего два гола, несмотря на то, что соперник играл с левым защитником в воротах и вдесятером с седьмой минуты.

Камерун вышел в 1/4 финала континентального первенства.

Кубок Африки. 1/8 финала

Камерун – Коморские Острова – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Экамби, 29; 2:0 – Абубакар, 70; 2:1 – М'Чангама, 81.

Удаление: нет – Абду, 7.

Календарь Кубка Африки

Результаты Кубка Африки

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы