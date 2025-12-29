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Коморские острова
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Сборная Коморских островов – новости команды
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Стефано Кузин
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Трансляция
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Трансляция
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Трансляция
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
Замбия – Коморские острова: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.95
2025.12.25 09:05
Определился еще один участник ЧМ-2026
2025.10.13 00:02
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)
2022.01.25 07:44
Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном
2022.01.25 00:33
1
Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира
2022.01.24 23:58
Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах
2022.01.24 22:41
2
Коморы сыграют с Камеруном с полевым игроком в воротах
2022.01.23 12:44
2
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
2022.01.21 00:47
Кубок Африки. Гана проиграла Коморским островам и заняла последнее место в группе. Марокко и Габон вышли в плей-офф
2022.01.18 23:56
Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
2022.01.14 21:12
Кубок Африки. Габон обыграл Коморские острова
2022.01.10 23:54
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