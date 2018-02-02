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  • Литовский клуб подписал ангольца, поверив его фейковой биографии из Википедии

Литовский клуб подписал ангольца, поверив его фейковой биографии из Википедии

2 февраля 2018, 17:44
17

Литовский «Паневежис» объявил о переходе нападающего Баркли Мигеля Панзо.

В пресс-релизе, посвященном трансферу, работники клуба указали факты, основанные на данных с англоязычной страницы Панзо в Википедии. Среди прочих в материале указано, что 25-летний анголец с 2010 по 2012 забил 45 голов в 36 матчах за «Куинз Парк Рейнджерс».

Также утверждается, что он принимал участие в матчах сборной Анголы в рамках квалификации на КАН-2017.

Согласно Transfermarkt и другим статистическим ресурсам, Панзо никогда не выступал за лондонский клуб и не заигран за национальную команду.

Напомним, интерфейс Википедии предполагает свободное редактирование материалов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Европа Куинз Парк Рейнджерс Ангола
Комментарии (17)
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mialkov
1517583201
Красивый развод!
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SanInstructor
1517583517
бывает...
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kykyi
1517584330
Бывает. мы президента себе выбираем с фейковой биографией и по его пустым обещаниям. а тут всего то футболист.
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OfaZavr
1517586636
нужно доверять но проверять а не так слепо верить))
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Andrew01
1517586743
Он походу из ФИФЫ 11 свои достижения выставил в википедии)
Ответить
PUZIAKA
1517588644
Пошел делать себе страницу в википедии! Надоело в офисе сидеть!
Ответить
absent32
1517589715
всегда знал, что википедия самый надежный источник)))))))))))))) вики рулит))))))))))))))
Ответить
Artemka69
1517590029
Лошары!!!))))
Ответить
zigbert
1517595217
Лоханулись конечно круто.
Ответить
maratagliulin
1517596810
Ну не могут они быть такими лохами!!!
Ответить
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