Литовский «Паневежис» объявил о переходе нападающего Баркли Мигеля Панзо.

В пресс-релизе, посвященном трансферу, работники клуба указали факты, основанные на данных с англоязычной страницы Панзо в Википедии. Среди прочих в материале указано, что 25-летний анголец с 2010 по 2012 забил 45 голов в 36 матчах за «Куинз Парк Рейнджерс».

Также утверждается, что он принимал участие в матчах сборной Анголы в рамках квалификации на КАН-2017.

Согласно Transfermarkt и другим статистическим ресурсам, Панзо никогда не выступал за лондонский клуб и не заигран за национальную команду.

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