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    Литовский клуб подписал ангольца, поверив его фейковой биографии из Википедии

    Литовский «Паневежис» объявил о переходе нападающего Баркли Мигеля Панзо.

    В пресс-релизе, посвященном трансферу, работники клуба указали факты, основанные на данных с англоязычной страницы Панзо в Википедии. Среди прочих в материале указано, что 25-летний анголец с 2010 по 2012 забил 45 голов в 36 матчах за «Куинз Парк Рейнджерс».

    Также утверждается, что он принимал участие в матчах сборной Анголы в рамках квалификации на КАН-2017.

    Согласно Transfermarkt и другим статистическим ресурсам, Панзо никогда не выступал за лондонский клуб и не заигран за национальную команду.

    Напомним, интерфейс Википедии предполагает свободное редактирование материалов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 17:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 3 февраля 2018, 16:52

      наедалово капетальное!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 февраля 2018, 21:40

      Ну не могут они быть такими лохами!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 21:13

      Лоханулись конечно круто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 февраля 2018, 20:37

      Ну так и клуб литовский!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 февраля 2018, 19:47

      Лошары!!!))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 2 февраля 2018, 19:41

      всегда знал, что википедия самый надежный источник)))))))))))))) вики рулит))))))))))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 2 февраля 2018, 19:24

      Пошел делать себе страницу в википедии! Надоело в офисе сидеть!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 2 февраля 2018, 18:52

      Он походу из ФИФЫ 11 свои достижения выставил в википедии)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 18:50

      нужно доверять но проверять а не так слепо верить))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 февраля 2018, 18:36

      Очуууумеееееееть

      0
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