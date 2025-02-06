Ангола заинтересована в матче с Россией

Федерация ангольского футбола (ФАФ) заинтересована в проведении товарищеского матча своей национальной команды против сборной России в марте.

В ближайшее время представители ФАФ намерены выйти на руководство РФС с предложением о проведении игры.

В качестве одного из возможных предложений со стороны Анголы является проведение матча не в даты ФИФА, так как сборная участвует в отборочных играх чемпионата мира-2026.