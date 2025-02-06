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Ангола заинтересована в матче с Россией

Федерация ангольского футбола (ФАФ) заинтересована в проведении товарищеского матча своей национальной команды против сборной России в марте.

В ближайшее время представители ФАФ намерены выйти на руководство РФС с предложением о проведении игры.

В качестве одного из возможных предложений со стороны Анголы является проведение матча не в даты ФИФА, так как сборная участвует в отборочных играх чемпионата мира-2026.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Россия занимает в рейтинге ФИФА 34-е место, Ангола – 85-е.
  • Ангола в августе 2025 года сыграет в финальной части перенесенного Чемпионата африканских наций-2024. В этом турнире участвуют сборные стран континента, составленные из игроков, выступавющих только в своих национальных лигах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.02.2025 18:14
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Комментарии (4)
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...короче
1738856096
...и эти бабла хотят, а не футбола...
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Spartak_forv@
1738858354
Кто ещё хочет с нами играть?В очередь черти
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rash1959
1738860349
Ну хоть форму-бутсы на халяву получат из Спормастера.
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