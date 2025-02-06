Ангола заинтересована в матче с Россией

Федерация ангольского футбола (ФАФ) заинтересована в проведении товарищеского матча своей национальной команды против сборной России в марте.
В ближайшее время представители ФАФ намерены выйти на руководство РФС с предложением о проведении игры.
В качестве одного из возможных предложений со стороны Анголы является проведение матча не в даты ФИФА, так как сборная участвует в отборочных играх чемпионата мира-2026.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Россия занимает в рейтинге ФИФА 34-е место, Ангола – 85-е.
- Ангола в августе 2025 года сыграет в финальной части перенесенного Чемпионата африканских наций-2024. В этом турнире участвуют сборные стран континента, составленные из игроков, выступавющих только в своих национальных лигах.