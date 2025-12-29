29.12.2025, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Ангола
Ангола
3-1-1-3-2
1
Маркеш
2
Нуриу
6
Гашпар
5
Карму
8
15
Бени
27
Банца
16
Фреди
25
Модешту
18
Лувумбо
19
Мабулулу
3-2-1-2-2
1
Шобейр
28
Исмаил
21
Собхи
4
Абдельмагид
24
Эид
13
Фатух
17
Лашин
21
Сабер
20
Адель
9
Мохсен
11
Мохамед
15
Бени
23
Шоу
23
Шоу
15
Бени
18
Лувумбо
14
Бенсон
14
Бенсон
18
Лувумбо
19
Мабулулу
30
Папель
30
Папель
19
Мабулулу
27
Банца
10
Дала
10
Дала
27
Банца
8
9
Нзола
9
Нзола
8
28
Исмаил
2
Ибрахим
2
Ибрахим
28
Исмаил
9
Мохсен
14
Фатхи
14
Фатхи
9
Мохсен
17
Лашин
15
Шехата
15
Шехата
17
Лашин
11
Мохамед
18
Фатхи
18
Фатхи
11
Мохамед
21
Сабер
25
Зизо
25
Зизо
21
Сабер
Остались в запасе
Ангола
Египет
22
Неблу
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
3
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
4
Клинтон Мата
ЦП
17
Ранди Нтека
АП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Патрис Бомелль
16
Мохаммед Собхи
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
22
Неблу
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
3
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
20
Мануэль Келиано
ОП
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
4
Клинтон Мата
ЦП
17
Ранди Нтека
АП
7
Милсон
ЛВ
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Ангола - Египет
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
321
427
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча Ангола против Египта, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ангола – Египет
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»