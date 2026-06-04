5 июня 2026 года в 22:00 сборные Анголы и Мавритании сыграют в товарищеском матче.
Ангола
Ангола – хозяева и фавориты. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, а атака радует – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Правда, оборона пропускает 1.20 в среднем, и ангольцы пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлой игре разгром Мозамбика (4:1). Дома Ангола должна побеждать.
Мавритания
Мавритания в глубоком кризисе. 6 матчей без побед, в товарищеских встречах – 4 матча без выигрыша. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (всего 2 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом матче поражение от Аргентины (1:2). Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Ангола
- Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.20 пропущено
- Пропускают в 5 из 7 матчей
- Разгром Мозамбика (4:1)
Мавритания
- 6 матчей без побед
- За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено
- Атака – 2 гола в 5 матчах
- Поражение от Аргентины (1:2)
Прогноз на матч Ангола – Мавритания
Ангола дома, в хорошей атакующей форме. Мавритания не побеждает и почти не забивает. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Победа Анголы – коэффициент 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.65