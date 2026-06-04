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Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60

04 июня 2026 8:16
Ангола - Мавритания
05 июн. 2026, пятница 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Победа Анголы
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5 июня 2026 года в 22:00 сборные Анголы и Мавритании сыграют в товарищеском матче.

Ангола

Ангола – хозяева и фавориты. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, а атака радует – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Правда, оборона пропускает 1.20 в среднем, и ангольцы пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлой игре разгром Мозамбика (4:1). Дома Ангола должна побеждать.

Мавритания

Мавритания в глубоком кризисе. 6 матчей без побед, в товарищеских встречах – 4 матча без выигрыша. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (всего 2 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом матче поражение от Аргентины (1:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Ангола

  • Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускают в 5 из 7 матчей
  • Разгром Мозамбика (4:1)

Мавритания

  • 6 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено
  • Атака – 2 гола в 5 матчах
  • Поражение от Аргентины (1:2)

Прогноз на матч Ангола – Мавритания

Ангола дома, в хорошей атакующей форме. Мавритания не побеждает и почти не забивает. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Анголы – коэффициент 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.65

1.60
Победа Анголы
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Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Мавритания Ангола
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