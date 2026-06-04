5 июня 2026 года в 22:00 сборные Анголы и Мавритании сыграют в товарищеском матче.

Ангола

Ангола – хозяева и фавориты. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, а атака радует – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Правда, оборона пропускает 1.20 в среднем, и ангольцы пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлой игре разгром Мозамбика (4:1). Дома Ангола должна побеждать.

Мавритания

Мавритания в глубоком кризисе. 6 матчей без побед, в товарищеских встречах – 4 матча без выигрыша. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (всего 2 гола в 5 матчах). Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом матче поражение от Аргентины (1:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Ангола

Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.20 пропущено

Пропускают в 5 из 7 матчей

Разгром Мозамбика (4:1)

Мавритания

6 матчей без побед

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено

Атака – 2 гола в 5 матчах

Поражение от Аргентины (1:2)

Прогноз на матч Ангола – Мавритания

Ангола дома, в хорошей атакующей форме. Мавритания не побеждает и почти не забивает. Хозяева должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки