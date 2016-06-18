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  • Баннер дня. Ирландцы приехали на Евро с фото друга, которого не пустила девушка

Баннер дня. Ирландцы приехали на Евро с фото друга, которого не пустила девушка

На французских улицах ирландцы не только пели песни и пили пиво, но успевали оригинально подкалывать других болельщиков сборной. На фотографии в центре флага находится изображение некоего Тома. Надпись гласит: «Это Том. Тома здесь нет, потому что у него появилась новая девушка. Не будь как Том». Верим, что с новой пассией Том проводит время веселей, чем его друзья из Парижа всего лишь наблюдающие за тем, как Ирландия сражается со Златаном.

Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат

Новый герой Швеции вместо Златана, вратарь-кинорежиссер и другие неизвестные истории Евро-2016

Чемпионат Европы Европа Ирландия Швеция
Комментарии (4)
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Роман137
1466159239
Это не Североирландцы, а ирландцы
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Kulimen
1466159426
Пацаны вообще ребята)
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McDuff
1466159479
это Ирландия!!!
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Пчела 672
1466255272
Настоящие дружбаны))
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