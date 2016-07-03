I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»

Что мир знает об Исландии? Первая типичная ассоциация: кровожадные воины-викинги – первооткрыватели Америки и страшный сон континентальной Европы. Вторая: невыносимые природные условия, окружающие инопланетные красоты. Третья… Хм, а что еще? Держу пари, совсем недавно вы считали, что Исландию населяет пять человек: Бьорк, группа Sigur Ros и президент. Пару недель назад выяснилось, что в стране как минимум на 23 человека больше.

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Рассуждая о малознакомых краях, мы обречены впадать в стереотипы. Не случайно текст начинается с самого жирного: Исландия не была родиной викингов, а, наоборот, появилась на карте благодаря ним. История государства знает славные даты и много больше великих людей. Многим стоит поучиться выходить из кризиса на их опыте: поросшие криминалом и наркотиками в 90-ые жители ледяного острова преодолели путем мирной смены власти, к середине 2000-ых сделав свою экономику одной из лучших в мире. Но радоваться долго не пришлось – никто так не страдал от кризиса 2008-го, как исландцы. Выход нашелся в таком диковинного явлении как мирная революция, приведшей к смене власти, ряду разумно взятых кредитов и уголовной ответственности каждого банкира, который помог кинуть страну в яму. Исландия стала первым государством, которое вернуло экономику на докризисный уровень – сделано это было уже в 2011-ом году.

А унижение британцев впервые состоялось вовсе не несколько часов назад. Крохотная Исландия в 70-ые смогла опозорить мощнейшее государство, потому что хотела продолжать кушать треску. С лаконичным литературным изложением феномена «Тресковых войн» можно ознакомиться здесь.

Эти две истории – отличная демонстрация исландского характера. Отсюда и растут ноги разговоров про суровых бородатых мужиков-викингов. Немудрено, что жертвой стереотипов стала и сборная Исландии.

Борьба, характер, воля к победе, крепкая оборона, простая игра «от печки», опыт Лагербека – вот основные теги, окружающие разговоры о феноменальном исландском поколении. А штампы вроде «чуда» и «сказки», особенно после победы над Англией, окончательно утвердили их в звании нового «Лестера». Да, судя по природе и языку, Исландию действительно могут населять эльфы. Но в реальном мире чудес все-таки не бывает, а есть объективные предпосылки любого события, которые в массах склонны недооценивать. В случае «Лестера» эти предпосылки формировались примерно последние пять сезонов. В Исландии – больше десятилетия.

Как в стране, где восемь месяцев в году невозможно играть в футбол, выстраивалась инфраструктура и осуществлялся выход на профессиональный уровень, мы уже рассказывали. Повторяться не к чему, важно лишь подытожить: футболисты, которых теперь обожает весь мир – первые выпускники академий и посетители крытых манежей, построенных в стране в начале нулевых. Костяк команды сыгран с подросткового возраста, о чем, кстати, прекрасно известно юношеской сборной России. Белорусская же команда наблюдала воочию за следующей ступенью развития будущей сенсации Евро на молодежном ЧЕ-2011. И даже обыгрывала их. Только где сейчас парни, не вышедшие тогда из группы, а где гениальное белорусское поколение?

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Сила исландцев не только в основательном подходе к решению любой проблемы, но и в семейности. На острове чуть ли не все знакомы друг с другом: Ханес Хальдорссон после прошлого матча признался, что знает в лицо половину болельщиков, поддерживающих его команду на трибунах. Мы, русские, умеем красиво рассуждать о нашей соборности. Исландцы же демонстрируют ее в деле. И не врите, что ваши тела не были съедены мурашками после вот этого:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что главное в любой семье? Любовь, доверие и поддержка. Именно три этих столпа помогли талантливым ребятишкам стать спортивными героями страны и настоящими мужиками. Капитан Арон Гуннарсон пришел в футбол в 15-летнем возрасте, когда ему осточертел гандбол, где он уже считался звездой (именно отсюда его мастерство исполнения аутов, вылившихся в два ключевых гола на Евро). Знаете ли вы хоть один такой пример, когда 15-летний парень только пришел в футбол, а уже через 7 лет стал капитаном национальной сборной. А еще через 5 – одной из главных звезд Чемпионата Европы. Все потому, что в его талант верили все: от отца и первого тренера до руководства скромных английских клубов и Ларса Лагербека.

Швед вообще невероятно рисковал, поставив на юных первых выпускников новой системы исландского футбола. Но он увидел потенциал. Причем не только в них, но и в непонятном дантисте, который настолько обожал британский футбола, что забросил карьеру, погрузившись в новую профессию. И ради чего? Чтобы тренировать женские команды в чемпионате богом забытой страны. Но пошли победы, и теперь журналисты всего мира с радостью копаются в фантастическом прошлом Хеймира Хадльгримссона. За пару лет в сборной он утвердился в роли главного тренера, иногда обращаясь к Лагербеку за консультациями. Именно он руководит командой во время матча, ругает подопечных на тренировках и мочит соперников в интервью. А с лета станет единственным главным тренером на исландской скамейке.

Потенциал исландцев долго оставался семейной байкой за праздничным обедом. Даже первые успехи, вроде прохода в стыки перед ЧМ-2014, не заставили мир относиться к оксюморону «исландский футбол» серьезно. А удачный старт квалификации к Евро со скальпом бронзовых голландцев не более чем расширил «семью» до нескольких футбольных фриков, вроде автора этого панегирика. К моменту начала Евро-2016 участие в турнире Исландии считалось чем-то средним между чудом и ошибкой.

Но мужчины не читают сказок. Они делают дела. Планомерно, шаг за шагом, преодолевая себя и становясь только лучше. Как иначе обеспечивать семье спокойствие и комфорт? Вот и исландцы упорно учились держать на поле четкую дистанцию друг между другом, просчитывать подключения в атаку, быстро выходить из обороны, правильно ставить корпус в единоборствах и разыгрывать комбинации на чужой половине. Каждый постепенно заучивал свою роль и врастал в нее костями. Нескладный полупрофессионал, сконцентрированный не режиссуре, Халльдорсон в юности тренировался на ипподромах, а технику начал оттачивать лишь с подачи Лагербека, забросив все, кроме футбола (итог – первое место по сейвам на Евро). Невысокий Скуласон (170 см) научился бороться за воздух (75% выигранных верховых дуэлей на Евро). Форвард Сигторссон отказался от игры на острие и занялся борьбой за мяч на каждом участке поля, забив первый гол на турнире только вчера (18 выигранных единоборств за матч с Португалией – абсолютный рекорд, которого даже отдельные команды не всегда добиваются). Главная звезда, мозг «Суонси» и эстет-фантазиста Гильфи Сигурдссон ради сборной превратился в опорника, успевая не только продюсировать атаки, но и отбирать мяч (он это делает чаще, чем кто-либо в команде). Гудьонсен периода заката вернулся в сборную ради считанных минут на поле, но стал душой команды и проводником тренерских идей. Функции и жертвы каждого члена семейства можно перечислять долго: кто-то убирается дома и выгуливает собаку, а кто-то приносит деньги в дом и укачивает по ночам детишек. Но важна та гармония, которая обеспечивает счастье и уют в семье. Лагербеку и Хадльгримссону – двум отцам команды – удалось ее создать.

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Всякий раз исландцы не просто одолевали звездного соперника, но обличали его внутренний раздор и недопонимание. Голландцы оба раза полностью уступили по игре, но так и не решились покопаться в себе, оставшись без Евро. Австрийцы перечитали хвалебных отзывов в прессе о своем таланте, так и не показав командой игры. Ходжсон и английские звезды зависли в своем упрямстве и самоуверенности, не изучив даже базовые элементы игры соперника. Ни с кем еще исландцы не позволяли себе столь высокого прессинга, и никогда до этого краснодарский Сигурдссон не был так фееричен в атаке. А все начиналось с планомерной подготовки и тренировок на соперниках по отборочной группе смерти. К турниру исландцы, в отличие от многих, подошли с готовым и узнаваемым стилем игры, который приносит результат. Каждый из игроков сейчас на пике формы, а в глазах отражается уверенность. Ну и да, иногда стереотипы правдивы: «викинги» настолько заряжены на борьбу, пропитаны волей к победе и любовью к своей земле, что из нутра каждого через экран прорывается тот самый крик персонажа «Безумного Макса»:

От боевого сравнения никуда не уйти. Ведь каждый мужчина априори воин, сражающийся за себя, семью или родину. Войны могут быть как реальными, так и воображаемыми, но без постоянной борьбы мы превращаемся желе. Война исландских футболистов проста, как их стиль (хоть и отдающий иногда в атаке изяществом уровня треков Sigur Ros). Это война за имидж страны. Тычок пальцем в глобус. Мы есть, мы не второсортные, мы не карлики. Спорт – один из примитивных, но важных, способов доказать это. Руководство страны неслучайно избрало данный путь более десяти лет назад. Ни что так не работает на имидж Исландии в последние пару недель, как бытие ее футбольной сборной. Даже не столько победы, сколько нравы. И просачивающаяся через все идея семейности: родственники игроков не занимают вип-ложи, а находятся среди простых болельщиков, чтобы обняться после финального свистка и соорудить еще один масштабный перфоманс с игроками.

Ничего важнее этого посыла в сегодняшнем мире нет и не может быть. Ведь символично, что за футбольный Brexit «проголосовала» именно Исландия – онтологическая противоположность индивидуалистичным англичанам. Пока те откалываются от Европы, внося в наш беспокойный мир очередную крупицу хаоса, жители ледяного острова придерживаются древних и до сих пор актуальных ценностей. Во времена, когда все в мире занимаются поиском врагов и ссорятся друг с другом, не желая покопаться в самих себе, Исландия сообща строит экономику, спорт, государство и будущее. В сегодняшний период смуты нет кандидата в чемпионы Европы лучше, чем Исландия. Они уже чемпионы по самоотверженности, сплоченности и борьбе за справедливость. Остается лишь собственным примером напомнить миру, что время бесчеловечных воинственных викингов давно прошло.

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