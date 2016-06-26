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    Цифра дня. Как Исландия сходит с ума


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    Голосов: 0
    26.06.2016 16:00
    Сборная Исландии стала первым за 24 года дебютантом Евро, которому удалось выйти в плей-офф. Чудо-команда из небольшого островного государства мгновенно влюбила в себя всю Европу. В самой же стране творится подлинное безумие.

    10% – число, сопровождающую Исландию везде, от строки гугла до монологов комментаторов. Столько процентов населения ледяного острова прибыло на Евро. С каждый днем количество невероятной статистики пополняется новыми значениями. Например, матч с Австрией смотрело 99,8% населения страны. Бум футбола в Исландии давно – этим и обусловлены успехи сборной. Сейчас же он достиг апогея. Ниже – еще одна цифра, подтверждающая данный факт.

    Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии

    Underdog World Strike. Чем аутсайдеры Евро оказались лучше сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 26 июня 2016, 23:03

      Буду завтра за них топить.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 июня 2016, 21:31

      Если ещё мелкобритов обыграют, вообще молодцы будут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Пацанчик54 26 июня 2016, 19:58

      было 2 проданных футболки. Стало 20.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Пацанчик54 26 июня 2016, 23:08

      36

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 26 июня 2016, 19:22

      Молодцы!

      1
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