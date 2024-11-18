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    Агент Барбоза не исключил перехода Неймара в «Зенит»

    Португальский агент Паулу Барбоза сказал, мог бы нападающий Неймар перейти из «Аль-Хиляля» в клуб РПЛ.

    «Думаю, что он бы мог оказаться в «Зените». Чисто теоретически он может. «Зенит» хороший кандидат. Но Неймар никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии. Все зависит от того, что у него в голове», – сказал Барбоза.

    • Журналист Сесар Луис Мерло сообщал, что представители Неймара работают над расторжением контракта с «Аль-Хилялем». По его данным, форвард уже договорился об условиях соглашения с «Сантосом».
    • 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.
    • В этом сезоне он провел 2 матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2024 10:08
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1731913996
    Барбоза хочет, чтобы в дальнейшем Зенит платил Неймару больничные. Но всё-равно было бы интересно видеть его в РПЛ. Подписывайте, Газпром не обеднеет.
    Ответить
    Давид59
    1731915574
    Не верю в то, что Неймар к нам поедет. Но как реклама РПЛ было бы неплохо. Игроки такого уровня заезжают к нам редко
    Ответить
    acor94
    1731915693
    Нормальная тема, чисто как пиар ход можно взять, тем более свободным агентом. А Спартак так и будет дальше жаловаться, что Фалькао к ним не поедет.
    Ответить
    ...уефан
    1731917230
    ..."Чисто теоретически" Маск может отправить Неймара на Луну. А тому, кто пустил эту соплю своей мысли, следует её вшмыгнуть обратно в ноздрю...
    Ответить
    рылы
    1731918615
    нет смысла в таком трансфере. старый, вечно прикован к больничной койке, еврокубков нет, зарплата огромная, из-за которой в клубе тут же заведутся новые денисовы и станут требовать не меньше. лучше просто купить 2х качественных молодых бразильцев, лямов по 20. это клуб умеет. из плюсов: зенит нехило заработает на имиджевых правах. тренер бразилии, наконец, обратит внимание на наших венделов. в воронежах очередь на стадион будет многокилометровой, когда туда приедет зенит. а я увижу неймара вживую. вообще за неск. месяцев купил билеты на россия-бразилия в лужниках. вроде в марте был матч, а этот гад взял и травмировался на полгода в феврале. в итоге весь стадион пришёл смотреть на марсело, раз неймара не было.
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    FWSPM
    1731919995
    Конечно может если всех своих пляжников продадут возможно на неймара хватит))
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    Питерский князь
    1731922611
    Чисто, чтобы 1 разок вышел и сбегал за сосиской в тесте.
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    Борис34684
    1731924435
    Кому он нужен в зените и что Семак с ним будет делать, он с теми кто есть справиться не может. Ни кто ручку не пожмет при заменах все фыркают.
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    Bez Imeni
    1731937496
    Смешно
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    Ловкий Бубен
    1731950209
    При всем безграничном уважении к Неймару , нам нужны другие футболисты, в РПЛ мы играем в основном против атлетичных и грубых команд с недостатком футбольного мастерства которое они пытаются восполнить жесткой игрой с контактным прессингом ( за редким исключением ) не все конечно, не орать, 3/4 соперников костоломы откровенные, при этом у них виноваты судьи, когда они зная что Зенит в открытый футбол не обыграть суют костыли в ноги . Конечно про накладки , блокировки, подножки я даже не говорю, а вот бьют локтями по голове, наступают на ахилл, берут в коробку, прямой нагой на излом, и т.д.. Неймар будет тяжело травмирован в первом же матче или от силы в первых двух и присядет надолго
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