Агент Барбоза не исключил перехода Неймара в «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза сказал, мог бы нападающий Неймар перейти из «Аль-Хиляля» в клуб РПЛ.

«Думаю, что он бы мог оказаться в «Зените». Чисто теоретически он может. «Зенит» хороший кандидат. Но Неймар никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии. Все зависит от того, что у него в голове», – сказал Барбоза.

Журналист Сесар Луис Мерло сообщал, что представители Неймара работают над расторжением контракта с «Аль-Хилялем». По его данным, форвард уже договорился об условиях соглашения с «Сантосом».

32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.

В этом сезоне он провел 2 матча.

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