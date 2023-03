Underdog World Strike. Чем аутсайдеры Евро оказались лучше сборной России

Новый формат турнира позволил командам-андердогам как никогда раскрыть свой потенциал. «Бомбардир» анализирует сильные стороны каждого из «слабачков», прошедших в 1/8, и объясняет, как они смогли оказаться на голову выше нашей сборной.

Северная Ирландия – работа тренера над ошибками

Леонида Слуцкого сгубил консерватизм. Он не только играет в ЦСКА 12-ю людьми во всех турнирах и на любой матч надевает спортивки, но и боится признавать свои ошибки в турнирах уровня Чемпионата Европы. Любой одинокой старухе после матча Россия – Англия было очевидно, насколько бездарно действовала пара опорников Головин – Нойштедтер. Были вопросы и по другим игрокам, и к тактике в целом, но тихие – Березуцкий ведь сохранил команде очко. В итоге на матч со словаками вышел тот же состав, чтобы показать наш сегодняшний потолок. Об игре с Уэльсом и говорить нечего: народный бунт затуманил голову Слуцкого и заставил забыть о стратегии обороны.

То ли дело Майкл О’Нил. Своим дебютом на Евро североирландцы вызвали у зрителей лишь одну эмоцию: недоумение – «Что они вообще здесь забыли?». После первого тура самой слабой сборной турнира была еще не Россия, а как раз Северная Ирландия. Но О’Нил понимал, что получил исторический шанс и ехал во Францию, чтобы пошуметь командой, а не только болельщиками. К матчу с Украиной он сделал шесть замен и переворотил тактическую схему под более атакующий вариант. Севроирландцы сыграли в истинно британский футбол и показали Украине, насколько your defence is terrified. Напомню, что до матча украинская команда была одной из самых впечатляющих, а всего за 90 минут опустилась в огромный исторический позор. А ведь это О’Нил еще Уилла Грига не выпускал! Но ничего, он успеет в плей-офф вместе со своими братками показать, что такое быть On Fire.

Ирландия – болельщики

Нет, в игре несеверной Ирландии тоже много чего интересного откопать можно – одно из большущих открытий Евро, как-никак. Но все же главным достоинством ирландцев на ЧЕ являются просто невероятнейшие болельщики. Пока все вокруг бухают и дерутся, они бухают и обнимаются. То ли финальная стадия опьянения настает быстро, то ли они и в самом деле такие добродушные. Наши же «воины» гордятся побоями в Марселе, сидят в суде, вместо стадиона, и возвращаются после депортации, чтобы уйти с главного матча года в объятиях полиции. Что делают в это время ирландцы:

1. Заочно оплачивают ремонт хозяину помятой ими машины

2. Посвящают песню простому прохожему

3. Исполняют серенады в адрес незнакомой француженки

4. Убирают за собой мусор на улице

5. Поют колыбельную малышу в метро

Подобные истории заставляют поверить в карму. Сборной Ирландии воздалось. Нашей – тоже.

Венгрия – переход из обороны в атаку

У нас за весь турнир его не появилось как такового. Высвобождение из-под контрпрессинга подразумевало лишь один ход – длинную передачу от центральных защитников. Причины сего – в первом пункте. Ну ничего, зато Василий Березуцкий смог создать конкуренцию Кроосу и Иньесте в борьбе за звание главного распасовщика Евро.

У Венгрии же каждая комбинация отточена до мелочей. В первом матче они продемонстрировали эталонную контратаку, которая изрядно помогла им с выходом в плей-офф. Мадьяры вообще мастера выхода: будь выход из обороны в матче с Австрией, выход из-под исландского прессинга или выход из-под португальской опеки. Лучше них из обороны в атаку на турнире переходит считанное число команд, которые отмечены аристократичной приставкой «топ». Тут стоит сказать спасибо 86-летнему Золтану Гере, который внезапно переквалифицировался в опорника и мгновенно стал главным адресатом и выдавателем передач. Ну и без сумасшедших флангов тоже ничего бы не состоялось, ведь 75% атак ребята Шторка проводят через них.

Исландия – организация игры в обороне

Мы уже доказывали, что у исландцев нашим футбольным людям можно учиться вообще всему. Что и говорить, если даже их комментатор вчера заочно забатлил нашего Черданцева. Но мы остановились на пункте, который заметнее всего выделяет Исландию из остальных сборных – монструозный уровень организации игры в обороне. Порой кажется, что они защищают не ворота, а родную землю. Пока наши ребята дарят валлийцам фланги и расстилают красную дорожку перед Гамшиком, «наши парни» выигрывают бессчетное количество единоборств, точечно фолят вдали от штрафной и чудесным образом поглощают собой все пространство у ворот. В указанном материале мы вкратце описывали, как именно выстраивает оборону Лагербек. Ничего сложного там нет, но на деле выходит, что ее не только почти нереально пробить, но и в ответ можно получить моментальный удар в челюсть. Однако лучше один раз увидеть – то есть пересмотреть вчерашний матч с Австрией, где 45-минутная осада не принесла фаворитам группы даже ничьей.

Пока Дзюба носит на голове шлем викинга, Сигторссон носит на голове мяч, являясь викингом. Как и все его собратья, насмерть стоящие в обороне и резко отвечающие смертельным ударом. Подобно истинным воинам, пируют исландцы в компании соплеменников под ритуальные ритмы.

Бонус: Чили – старание

Да-да-да, я трезв, знаком с географией и не имею захватнических аппетитов. Но про Кубок Америки забывать тоже не стоит. Особенно Александру Кокорину, которому следует не только пройти курсы от Эдсона Пуча по воле к победе, но и постоянно крутить на репите вот это видео:

