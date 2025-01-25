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Юран объяснил, за что надо похвалить Вендела

Сергей Юран высоко отозвался о полузащитнике «Зенита» Венделе.

Летом он покинет петербургский клуб и отправится в «Ботафого».

«Я бы отметил Вендела. Из всех иностранцев именно его надо похвалить. Он приехал и до последнего играет на полном выхлопе. Отрабатывает то, что от него требуется.

Он свой уровень держит. Вендел – определяющий игрок в «Зените». И очень важно, что клуб его сейчас сохранил», – сказал Юран.

  • В активе бразильца 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
  • Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
  • Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1737755084
Молодец Юран, все правильно сказал
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1737755772
Юран в футболе разбирается, реально, для чего приглашать иностранных тренеров ?
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