Юран объяснил, за что надо похвалить Вендела

Сергей Юран высоко отозвался о полузащитнике «Зенита» Венделе.

Летом он покинет петербургский клуб и отправится в «Ботафого».

«Я бы отметил Вендела. Из всех иностранцев именно его надо похвалить. Он приехал и до последнего играет на полном выхлопе. Отрабатывает то, что от него требуется.

Он свой уровень держит. Вендел – определяющий игрок в «Зените». И очень важно, что клуб его сейчас сохранил», – сказал Юран.