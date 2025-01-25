Юран объяснил, за что надо похвалить Вендела

Сергей Юран высоко отозвался о полузащитнике «Зенита» Венделе.
Летом он покинет петербургский клуб и отправится в «Ботафого».
«Я бы отметил Вендела. Из всех иностранцев именно его надо похвалить. Он приехал и до последнего играет на полном выхлопе. Отрабатывает то, что от него требуется.
Он свой уровень держит. Вендел – определяющий игрок в «Зените». И очень важно, что клуб его сейчас сохранил», – сказал Юран.
- В активе бразильца 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
- Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.