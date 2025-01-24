Мостовой оценил перспективы Соболева в «Зените»

Александр Мостовой рассказал, чего ожидает от форварда «Зенита» Александра Соболева после зимней паузы.

Сегодня экс-спартаковец забил сборной Иордании (1:0) в товарищеском матче.

«Соболева рано выставлять на трансфер, он еще может проявить себя в «Зените». В нынешнее трансферное окно – точно нет. Угальде все эксперты тоже со счетов списывали, а теперь он лучший игрок РПЛ.

Так что, во второй части сезона Соболев может ответить всем скептикам. Ну а если этого не произойдет, тогда можно будет запускать какие-то разговоры о смене клуба. А сейчас в них смысла нет», – считает Мостовой.