Адиев – о Соболеве: «Обратного пути нет»

Экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил, возможно ли возвращение Александра Соболева из «Зенита» в «Спартак».
– Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены.
– Его не примут назад?
– Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать… Мне кажется, что, как правило, это не работает.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.