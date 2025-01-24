Адиев – о Соболеве: «Обратного пути нет»

Экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил, возможно ли возвращение Александра Соболева из «Зенита» в «Спартак».

– Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены.

– Его не примут назад?

– Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать… Мне кажется, что, как правило, это не работает.