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Адиев – о Соболеве: «Обратного пути нет»

Экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил, возможно ли возвращение Александра Соболева из «Зенита» в «Спартак».

– Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены.

– Его не примут назад?

– Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать… Мне кажется, что, как правило, это не работает.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «РБ Спорт»

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24.01.2025 20:20
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Комментарии (3)
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Тинез Розоп
1737744483
Бред. Этого гниду никто и не собирался назад брать…
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Айболид
1737749271
Даладна ! Если "дельфиа" в унитаз спустить , он аккурат на базе в тарасовке "всплывёт" .
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TIMOTHY
1737749829
Будет забивать по 3-4 мячей Спартаку так сразу купят за полтос)
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