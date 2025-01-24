Бителло решил вернуться в «Динамо» после угроз со стороны клуба

Полузащитник «Динамо» Бителло отправился из Бразилии в Катар.
Там он присоединится к московской команде, которая проводит зимний сбор в Дохе.
Хавбек решил вернуться после угроз со стороны клуба, однако его итоговая цель – договориться о трансфере.
- Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
- Бразильцем интересуются «Палмейрас» и «Ботафого».
- Он не вернулся вовремя из отпуска. В ответ клуб РПЛ запретил всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.