Бителло решил вернуться в «Динамо» после угроз со стороны клуба

Полузащитник «Динамо» Бителло отправился из Бразилии в Катар.

Там он присоединится к московской команде, которая проводит зимний сбор в Дохе.

Хавбек решил вернуться после угроз со стороны клуба, однако его итоговая цель – договориться о трансфере.