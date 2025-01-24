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  • Бителло решил вернуться в «Динамо» после угроз со стороны клуба

Бителло решил вернуться в «Динамо» после угроз со стороны клуба

Полузащитник «Динамо» Бителло отправился из Бразилии в Катар.

Там он присоединится к московской команде, которая проводит зимний сбор в Дохе.

Хавбек решил вернуться после угроз со стороны клуба, однако его итоговая цель – договориться о трансфере.

  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Бразильцем интересуются «Палмейрас» и «Ботафого».
  • Он не вернулся вовремя из отпуска. В ответ клуб РПЛ запретил всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

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Источник: Globo Esporte

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Комментарии (6)
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7:1
1737731942
а кони продали в минус паскуду мендеса. учитесь у динамы, как надо.
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7:1
1737732081
вообще странно, что многие не захотели возвращаться зимой. ну дотерпите вы до лета 4 месяца, всего 12 туров осталось - и валите нахер. что сложного-то? и денег больше получите, чем на родине.
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neim
1737733053
Завтра напишут, что его не так поняли. К здешним новостям надо относиться с оглядкой.
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Таврида
1737735897
Кнутом и пряником можно добиться больше чем только пряником ©
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ss21
1737736492
Жаль. Надо мочить его до талого чтоб другие даже не думали такие фортели выкидывать. Давайте объективно не самый сильный игрок который тянет Динамо постоянной симуляцией и дельфинизмом. В Европе так не прокатит, за каждый контакт свистеть не станут и что тогда от Бителло как игрока останется?
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FWSPM
1737738411
Просто на поезд опоздал! с каждым могло случиться
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