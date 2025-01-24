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  • Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо»: «Грустно, что я за «Спартак» так и не поиграл»

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо»: «Грустно, что я за «Спартак» так и не поиграл»

Игорь Семшов сожалеет, что не выступал за «Спартак».

«Был вариант с тульским «Арсеналом», где работал Юрий Николаевич Аджем, который меня тренировал в дубле ЦСКА. Зимой я и еще три игрока поехали на просмотр в Тулу.

Тогда у туляков была сильная банда – играли бывший главный тренер армейцев Владимир Валентинович Федотов, Валерий Климов, Виталий Бут. Но в результате меня армейцы не отпустили в аренду, а потом я перешел в «Торпедо».

У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал в свои ряды, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год.

По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти в стан красно-белых было очень много», – заявил Семшов.

  • Игорь, помимо ЦСКА, поиграл за «Зенит» и «Динамо».
  • Он закончил карьеру в 2014 году.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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Номэд
1737727213
Это да. Сейчас был бы в заголовках сми как экс-спартаковец. А сейчас всего лишь экс-бо.мж.
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БАЗАРА НЕТ
1737731122
С неустойкой ушел бы , с деньгами ) вот и жалеет что лохов не развел
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ss21
1737736068
Сильный был игрок. Был бы легендой.
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