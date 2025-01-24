«Ростов» выбирает между защитниками «Локомотива» и «Зенита»

В «Ростове» задумались об усилении обороны до закрытия зимнего трансферного окна.

В шорт-лист донского клуба входят три защитника:

Ростовчане собираются подписать кого-то из указанных игроков в случае ухода Максима Осипенко или Умара Сако.

«К обоим защитникам «Ростова» есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдeт, клуб обратится к этим трeм кандидатурам.

А в случае игроков «Локомотива» это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова», – сообщил источник.