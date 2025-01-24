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  • «Ростов» выбирает между защитниками «Локомотива» и «Зенита»

«Ростов» выбирает между защитниками «Локомотива» и «Зенита»

В «Ростове» задумались об усилении обороны до закрытия зимнего трансферного окна.

В шорт-лист донского клуба входят три защитника:

Ростовчане собираются подписать кого-то из указанных игроков в случае ухода Максима Осипенко или Умара Сако.

«К обоим защитникам «Ростова» есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдeт, клуб обратится к этим трeм кандидатурам.

А в случае игроков «Локомотива» это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова», – сообщил источник.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (5)
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TIMOTHY
1737730709
Чистяков играл у Валеры в Ростове хорошо, каким он из Зенита вернется не понятно
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7:1
1737731182
чистякова будут держать на лавке из-за правила о доморощенных игроках. не отдадут, скорее всего.
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Спартачище
1737731826
У болотного посмешища 1,5 русича в состав еле набирается И лавочника хотят сбагрить? Грамотный миньенеджмент
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Riot Zero
1737735769
Морозов, как вариант.
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