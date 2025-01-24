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Мостовой оценил траты «Зенита» на трансферы

Александр Мостовой высказался о составе «Зенита» после приобретения Луиса Энрике за 33 миллиона евро.

«Зенит» уже собрал оптимальный состав для борьбы за чемпионство?

– Что значит оптимальный состав? «Зенит» сколько раз подряд уже становился чемпионом? Шесть раз! Если станет чемпионом в седьмой раз, опять будем кричать.

Что удивительного здесь? Команда по подбору и по всему выше остальных. Если не станет чемпионом, будем уже говорить, что не оптимальный состав.

Преимущество «Зенита» в том, что они могут пятерых продать и десятерых купить.

Если бы такие возможности были у «Пари НН» или у других команд с седьмого места и ниже, они бы тоже наверху боролись (смеется). Но они же не могут себе этого позволить.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в таблице РПЛ.
  • Лидирующему «Краснодару» они уступают только по дополнительным показателям.
  • Петербуржцы настаивают, что не платили за трансфер Энрике, а обменяли его на Вендела и Артура.

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Источник: «Все про спорт»

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Комментарии (2)
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Дубина
1737738320
Да помойка и всю Бразилию может купить а толку??? В ЛЧ все ровно бы были как обычно последние)))
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FROLL007
1737738952
У Спартака немногим меньше бобла, а тратят ежегодно впустую уйму бабок. За 15 лет про сра ли столько, что можно было десять Месик купить.
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