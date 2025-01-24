Мостовой оценил траты «Зенита» на трансферы

Александр Мостовой высказался о составе «Зенита» после приобретения Луиса Энрике за 33 миллиона евро.

– «Зенит» уже собрал оптимальный состав для борьбы за чемпионство?

– Что значит оптимальный состав? «Зенит» сколько раз подряд уже становился чемпионом? Шесть раз! Если станет чемпионом в седьмой раз, опять будем кричать.

Что удивительного здесь? Команда по подбору и по всему выше остальных. Если не станет чемпионом, будем уже говорить, что не оптимальный состав.

Преимущество «Зенита» в том, что они могут пятерых продать и десятерых купить.

Если бы такие возможности были у «Пари НН» или у других команд с седьмого места и ниже, они бы тоже наверху боролись (смеется). Но они же не могут себе этого позволить.