Мостовой оценил траты «Зенита» на трансферы

Александр Мостовой высказался о составе «Зенита» после приобретения Луиса Энрике за 33 миллиона евро.
– «Зенит» уже собрал оптимальный состав для борьбы за чемпионство?
– Что значит оптимальный состав? «Зенит» сколько раз подряд уже становился чемпионом? Шесть раз! Если станет чемпионом в седьмой раз, опять будем кричать.
Что удивительного здесь? Команда по подбору и по всему выше остальных. Если не станет чемпионом, будем уже говорить, что не оптимальный состав.
Преимущество «Зенита» в том, что они могут пятерых продать и десятерых купить.
Если бы такие возможности были у «Пари НН» или у других команд с седьмого места и ниже, они бы тоже наверху боролись (смеется). Но они же не могут себе этого позволить.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в таблице РПЛ.
- Лидирующему «Краснодару» они уступают только по дополнительным показателям.
- Петербуржцы настаивают, что не платили за трансфер Энрике, а обменяли его на Вендела и Артура.