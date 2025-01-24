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Реакция Юрана на уход Селихова из «Спартака»

Сергей Юран высказался о решении «Спартака» расторгнуть контракт с Александром Селиховым.

«Надо в любом случае уважать решение, а то, что задалась, не задалась карьера – ну, какое-то время он и был первым номером при Абаскале или при ком-то, какое-то время играл постоянно, потом Максименко стал – ну, есть конкуренция.

Что его сподвигло? Наверное, предложение в другой клуб. Из «Спартака» сложно уходить, это все-таки «Спартак», но, наверное, у парня есть амбиции, и где-то гарантировали, что он будет первым номером. Ну, и все-таки у него травмы бывали, и восстанавливался он.

Наверное, то, что ему предложили в другом клубе, что он будет гарантированно играть первым номером, может быть, это только могло сподвигнуть. Нормальное желание, парень хочет играть не только в кубковых матчах, но и в чемпионате», – заявил Юран.

  • В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
  • Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
  • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова» и «Химок».

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Источник: «Все про спорт»

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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1737728618
Спартак это Спартак) ох Юран, хитрый лис, давно ли на Спартак в суд грозился подавать, орал визжал на всю страну)
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