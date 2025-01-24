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Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Селихове

«Химки» готовы рассмотреть подписание бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова. Это произойдет в случае снятия с клуба запрета на трансферы.

В команде уже есть три экс-игрока «Спартака»: Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. Это может стать одним из факторов, влияющих на решение о подписании Селихова.

Сообщается также, что 30-летним голкипером интересовался «Ростов».

  • В этом сезоне Селихов сыграл за «Спартак» в 8 матчах Кубка России, пропустил 7 голов, провел 3 матча на ноль.
  • Интере к вратарю проявляли также клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (11)
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БАЗАРА НЕТ
1737707608
Химки фарм Спартака! Иди в Ростов к Валере, подальше от свинарника быстрее человеком станешь
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subbotaspartak
1737709269
Бери ближе к дому...
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Romeo 123
1737711876
А где зенит они собирают шлак спартаковский
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DOCTOR PENALTY
1737717127
Куда бы ни перешёл, придётся начинать всё сначала, сбрасывать жир с живота и доказывать. А то, что есть варианты в РПЛ - большая удача в его положении. ""
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