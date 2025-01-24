Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Селихове

«Химки» готовы рассмотреть подписание бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова. Это произойдет в случае снятия с клуба запрета на трансферы.
В команде уже есть три экс-игрока «Спартака»: Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. Это может стать одним из факторов, влияющих на решение о подписании Селихова.
Сообщается также, что 30-летним голкипером интересовался «Ростов».
- В этом сезоне Селихов сыграл за «Спартак» в 8 матчах Кубка России, пропустил 7 голов, провел 3 матча на ноль.
- Интере к вратарю проявляли также клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.