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Мостовой отреагировал на сумму трансфера Клаудиньо

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

– Удивляет такая сумма?

– 20 миллионов евро за Клаудиньо? Ничего себе! Конечно, сумма удивляет. Сейчас рынок хороший, есть возможности для сбыта. Есть Катар, есть Саудовская Аравия, есть Китай. Но Китай сегодня немножко похуже.

Если бы меня спросили: «Купил бы кто-нибудь в Европе Клаудиньо за 20 миллионов евро?». Конечно, я бы сказал – нет. А Катар – пожалуйста. «Зенит» хорошо сработал, они использовали рынок, где потраченные деньги можно отбить.

5-6 лет назад ни Саудовской Аравии, ни Катара не было. Китай еще как-то пытался, когда у них деньги были, но у них лимит большой – могут играть всего 3 иностранца. Такого нет, например, в Саудовской Аравии.

  • В этом сезоне 27-летний Клаудиньо провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
  • Он выступал за российский клуб с августа 2021 года.
  • У бразильца также есть паспорт РФ.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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Комментарии (4)
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прабабушка краба
1737700363
За 18 в Бразилию уехал бы
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Кривая да нелёгкая
1737707085
А спартак отпускает с неустойками или бесплатно) )) чувствуешь мостовой где и кто и как работает? Поэтому Зенит и чемпион постоянно
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1737715005
Всё, что говорит руководство Зенита, не есть факт. У них игрок за 35 лимонов пришёл бесплатно, о чём можно говорить.
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Aндрей-кадулин-google
1737736456
А Головин может стоить 30 лямов?
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