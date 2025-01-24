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Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»

Бразильский полузащитник Клаудиньо попрощался с болельщиками в связи с уходом из «Зенита» в «Аль-Садд».

«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле.

За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.

Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените».

И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю! Пока!» – сказал Клаудиньо.

  • Хавбека продали за 20 миллионов евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии (12)
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Азбука
1737726180
Это было время славной охоты и Клава останется в истории Зенита записан золотыми буквами.
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Кривая да нелёгкая
1737728702
Удачи тебе
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Кривая да нелёгкая
1737728826
Вот как прощаются с Зенитом, учись Спартак! А ваш толстый за бесплатно которого отпустили, чего вам пожелал?)
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FWSPM
1737729305
Сквернослов клаудиньо после слезных просьб отпустить его домой внезапно отправился к арабам за очередными рекордами на банковском счету. Скоро и распасовщик вендел туда же. Отличные новости!
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Тинез Розоп
1737730099
Почему мужики называют себя бабскими именами? Кривая , Азбука вы из Питерских лгбт? Тимотя тоже она. Не позорьте клуб и город...
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Спартачище
1737731986
Зря получается болотные унижались выбивая ему паспорт? Ну ничего, сейчас энрика в дубаях закупится на подъемные, приедет, и сразу ему паспорт сделают Перед угольками болотный ховноклуп на коленях с открытым ртом всегда
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Айболид
1737734972
Даже "клоноводческая элита" свинарника выползла хрюкнуть ему "досвидаия" .
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