Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»

Бразильский полузащитник Клаудиньо попрощался с болельщиками в связи с уходом из «Зенита» в «Аль-Садд».

«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле.

За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.

Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените».

И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю! Пока!» – сказал Клаудиньо.