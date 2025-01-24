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Малафеев раскрыл свое отношение к определению «скуф»

Вячеслав Малафеев высказался о жаргоне, который использует молодежь.

Игорь Акинфеев сказал, что не знает, кто такой скуф. А вы в курсе значения этого слова?

– Мы с детьми обсуждали эту тему. Я задавал такие вопросы, они очень четко на них отвечали. Я им сказал: «А я настроил свой мозг, чтобы не обращать внимания на такие слова».

Потому что мое окружение не использует эти выражения. Я понимаю их значение. И в контексте разберусь во всем. Но если ты эти слова не используешь, то зачем они тебе нужны?

Я призываю своих детей больше читать книги, образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском языке.

  • Малафееву сейчас 45 лет.
  • Скуфами называет мужчин среднего возраста с залысинами и лишним весом, которые не ухаживают за собой.

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Источник: «Матч ТВ»

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