Акинфеев – о молодежном сленге: «Даже не подходите ко мне с этим»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев критически относится к жаргону, используемому молодежью.

– Антон Шунин недавно возмущался, что не понимает молодежный сленг. У вас есть такие проблемы?

– Ой, мои дети иногда такие словечки выдают, что за голову берешься. Говорю им: «Что вы там лепите? Даже не подходите ко мне с этим».

– Что последнее удивило?

– Я не запоминаю. Криж… Кринж – есть такое слово, да?

– Да, что-то вроде испанского стыда. А «скуф» знаете, кто такой?

– Нет, и знать не хочу.

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