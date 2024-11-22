Акинфеев – о молодежном сленге: «Даже не подходите ко мне с этим»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев критически относится к жаргону, используемому молодежью.
– Антон Шунин недавно возмущался, что не понимает молодежный сленг. У вас есть такие проблемы?
– Ой, мои дети иногда такие словечки выдают, что за голову берешься. Говорю им: «Что вы там лепите? Даже не подходите ко мне с этим».
– Что последнее удивило?
– Я не запоминаю. Криж… Кринж – есть такое слово, да?
– Да, что-то вроде испанского стыда. А «скуф» знаете, кто такой?
– Нет, и знать не хочу.
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