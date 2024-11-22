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    • Акинфеев – о молодежном сленге: «Даже не подходите ко мне с этим»

    Акинфеев – о молодежном сленге: «Даже не подходите ко мне с этим»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев критически относится к жаргону, используемому молодежью.

    – Антон Шунин недавно возмущался, что не понимает молодежный сленг. У вас есть такие проблемы?

    – Ой, мои дети иногда такие словечки выдают, что за голову берешься. Говорю им: «Что вы там лепите? Даже не подходите ко мне с этим».

    – Что последнее удивило?

    – Я не запоминаю. Криж… Кринж – есть такое слово, да?

    – Да, что-то вроде испанского стыда. А «скуф» знаете, кто такой?

    – Нет, и знать не хочу.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    22.11.2024 22:52
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