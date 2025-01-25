Реакция Соболева на уход Клаудиньо и Артура из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал продажу двух бразильцев.

Клаудиньо ушел в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.

Артур отправился в «Ботафого», туда же летом перейдет Вендел. Взамен бразильцы отпустили в Россию Луиса Энрике.

– В четверг и пятницу перед тренировками состоялись импровизированные проводы Артура и Клаудиньо. Трогательно получилось?

– Мне кажется, всегда непросто прощаться с людьми, которые много сделали для команды. К Клаудиньо и Артуру это точно относится.

Клаудиньо помог завоевать несколько титулов, у Артура были очень важные победные голы по ходу прошлого сезона, не говоря уже о чемпионском мяче в прошлом сезоне.

Оба – очень хорошие игроки и большие личности. Так что, конечно, было немного жалко расставаться. Но думаю, что болельщики «Зенита» им очень благодарны за вклад в победы и титулы команды.

Мы же от души пожелали им успехов. А вообще трогательно получилось. Что на поле, что в ролике «Зенита». Для болельщиков – тем более.