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Реакция Соболева на уход Клаудиньо и Артура из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал продажу двух бразильцев.

  • Клаудиньо ушел в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.
  • Артур отправился в «Ботафого», туда же летом перейдет Вендел. Взамен бразильцы отпустили в Россию Луиса Энрике.

– В четверг и пятницу перед тренировками состоялись импровизированные проводы Артура и Клаудиньо. Трогательно получилось?

– Мне кажется, всегда непросто прощаться с людьми, которые много сделали для команды. К Клаудиньо и Артуру это точно относится.

Клаудиньо помог завоевать несколько титулов, у Артура были очень важные победные голы по ходу прошлого сезона, не говоря уже о чемпионском мяче в прошлом сезоне.

Оба – очень хорошие игроки и большие личности. Так что, конечно, было немного жалко расставаться. Но думаю, что болельщики «Зенита» им очень благодарны за вклад в победы и титулы команды.

Мы же от души пожелали им успехов. А вообще трогательно получилось. Что на поле, что в ролике «Зенита». Для болельщиков – тем более.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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aldo conte
1737757791
Соболев наверняка подумал: "баба с возу - кобыле легче, у меня шансы закрепить в основе только увеличатся".
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Sergey--google
1737775711
Реакция Соболева: меньше пидороду, - больше кислоролу!
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