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Орлов отреагировал на слова Трампа про Овечкина

Геннадий Орлов оценил лестное высказывание нового президента США Дональда Травма про российского хоккеиста Александра Овечкина.

– За сутки новый президент США Дональд Трамп дважды похвалил Александра Овечкина. О чем это вам говорит?

– Все политики используют спорт в своих целях. Им нужен пиар. Так происходит во всех странах, включая Россию. Так было всегда.

О чем мы говорим, если Ангела Меркель приходила в раздевалку сборной Германии после победы над португальцами? Футболисты там были полуголые, но канцлер шла. Потому что знала, что народ это поддержит.

То же самое с Овечкиным. Он звезда, самый популярный спортсмен Вашингтона. Естественно, Трамп о нем будет говорить. Но это не значит, что Трамп любит Россию.

Он любит таких индивидуальностей, как Овечкин. Вот и все.

  • Трамп назвал Овечкина «великим игроком».
  • В ночь на пятницу российский хоккеист забил 875-й гол в НХЛ.
  • До рекорда Уэцна Гретцки – 19 шайб.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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7:1
1737726199
помнится, в прошлый срок трамп принимал овечкина с командой в овальном кабинете по случаю чемпионства. а овечкин капитан, приволок кубок стенли и поставил ему на стол. и футболку ещё подарил) фотки в инете сами найдёте.
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...короче
1737726564
...ну, здесь полёт Орла был просто безупречен! Всё в масть...
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Кривая да нелёгкая
1737728017
Да плевать этому Травмпункту на Овечкина, и вообще) популисты все политики, сегодня так с утра а в обед по другому)
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