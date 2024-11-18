Астраханская полиция показала видео с задержанными за драку с тренерами «Ленинградца»

Полиция Астрахани опубликовала видео с допросом двух участников драки с представителями команды «Ленинградец». Сообщается, что задержанные – астраханцы 2002 и 2003 годов рождения. Один из них рассказал, что находится под следствием за мошеннические действия.

Главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву во время нападения брызнули перцовым газом в лицо. Его ассистенту Александру Шмарко порезали щеку ножом.

«Ленинградец» 17 ноября сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

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