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    • Астраханская полиция показала видео с задержанными за драку с тренерами «Ленинградца»

    Астраханская полиция показала видео с задержанными за драку с тренерами «Ленинградца»

    Полиция Астрахани опубликовала видео с допросом двух участников драки с представителями команды «Ленинградец». Сообщается, что задержанные – астраханцы 2002 и 2003 годов рождения. Один из них рассказал, что находится под следствием за мошеннические действия.

    • Главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву во время нападения брызнули перцовым газом в лицо. Его ассистенту Александру Шмарко порезали щеку ножом.
    • «Ленинградец» 17 ноября сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Астраханская полиция»

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    18.11.2024 11:43
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1731921924
    Серьёзно там у них, в Астрахани... на Адмиралтейской...
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    Интерес
    1731930268
    Не за драку,а за нападение,это разные вещи.
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    FWSPM
    1731937583
    просто малолетки какие то тупые набухались и повернули не туда бывает хорошо что без летального исхода
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    Айболид
    1731937638
    Один - вылитый "спердачище" , второй на Помойникова похож .
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