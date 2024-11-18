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    • У «Химок» возникли проблемы с выплатой зарплат игрокам и персоналу

    У «Химок» возникли проблемы с выплатой зарплат игрокам и персоналу

    Руководство «Химок» не выплачивает зарплаты игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев. По информации «Спорт-Экспресса», последний раз сотрудники клуба получали выплаты за август, а внутри команды зреет недовольство сложившейся ситуацией.

    Также футболистам не выплачивается бонусная часть. Это уже второй раз в текущем сезоне, когда клуб имеет проблемы с выплатами зарплат.

    • 14 октября Legalbet сообщал, что задержки выплат в подмосковном клубе составляют около трeх месяцев.
    • «Химки» с 12 очками занимают 13-е место в РПЛ после 15 туров.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2024 11:07
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    Комментарии (7)
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    andr2112
    1731918431
    Так ясен перец! Набрать почти 50 игроков, каждому платить, грубо говоря, по лимону в месяц и сколько это в год?!Надо было думать -ведь клуб-то далеко не олигарх!!!
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    рылы
    1731919267
    туфан туфанов, гони бабки, слышь?
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    The only one
    1731921121
    Бездарное, недальновидное руководство, но с амбициями супер клуба. И вот первая ласточка перед банкротством и расформированием.
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1731921189
    И кто теперь с Краснодаром будет играть?
    Ответить
    Питерский князь
    1731922279
    Вобщем возилина не будет. Придётся мАсквичам, по старинке, впритерочку, главное, чтобы не задымило. :)))
    Ответить
    Борис34684
    1731923492
    За то игроков набрали больше всех в лиги, для чего спрашивается.
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    Инсаров
    1731930300
    По причине отсутствия "мани" и не расторгают контракт с тренером - ноунеймом - Франком Артигой, который раньше получил компенсацию с владельца футбольного клуба "Родина" Сергея Ломакина за досрочное расторжение контракта. Теперь ждёт, когда его с компенсацией выпроводит из "Химок" Садыгов. Жизнь, как говорится, удалась.
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