У «Химок» возникли проблемы с выплатой зарплат игрокам и персоналу

Руководство «Химок» не выплачивает зарплаты игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев. По информации «Спорт-Экспресса», последний раз сотрудники клуба получали выплаты за август, а внутри команды зреет недовольство сложившейся ситуацией.

Также футболистам не выплачивается бонусная часть. Это уже второй раз в текущем сезоне, когда клуб имеет проблемы с выплатами зарплат.

14 октября Legalbet сообщал, что задержки выплат в подмосковном клубе составляют около трeх месяцев.

«Химки» с 12 очками занимают 13-е место в РПЛ после 15 туров.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов