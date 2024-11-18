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    Круговой оценил уровень Чалова

    Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о партнере по национальной команде, форварде ПАОК Федоре Чалове.

    «Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он. Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», – сказал Круговой.

    • 26-летний Чалов в этом сезоне провел 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • До перехода в греческий клуб он сыграл в этом сезоне 2 встречи за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.
    • В недавней товарищеской встрече сборной России с Брунеем Чалов отдал 1 голевой пас.

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    Источник: ТАСС

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    18.11.2024 10:46
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    Комментарии (9)
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    Цугундeр
    1731920517
    "Встаньте дети, встаньте в круг, Встаньте в круг, встаньте в круг! Ты мой друг, и я твой друг, Старый верный друг!" Ахиреть, Круглый уже кого то оценивает..) Себя оцени , тугосеря бестолковая ..
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    The only one
    1731922044
    Просто Чалов уже отстой. Скажи честно...
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    ...уефан
    1731925804
    ...горюшко-горькое, но уже европейское, мать иху за ногу...
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    Округ
    1731928178
    Если уже в 26 лет карьера пошла на спад, то через пару лет даже в ФНЛ никому не понадобится
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    Интерес
    1731929635
    Вообщем,парень неплохой,только ссы?тся и глухой;о топ-5 всегда мечтает,но голы не забивает.
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    zigbert
    1731955141
    Он хороший, только слабохарактерный.
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    wishnakowa
    1732010103
    Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 11 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. Гарантии!
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