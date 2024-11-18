Круговой оценил уровень Чалова

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о партнере по национальной команде, форварде ПАОК Федоре Чалове.

«Уровень Чалова не изменился, Федя каким был, таким и остался. Сейчас просто не очень игра идет, не та полоса, не забивает он. Жалко, конечно, парень он хороший, очень талантливый и интересный, я ему желаю только удачи», – сказал Круговой.

26-летний Чалов в этом сезоне провел 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

До перехода в греческий клуб он сыграл в этом сезоне 2 встречи за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

В недавней товарищеской встрече сборной России с Брунеем Чалов отдал 1 голевой пас.

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