Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил проекты «Краснодара» и «Акрона».
– Частные клубы должны быть везде и всегда. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ. Бюджетные команды – это чисто воровство денег.
– «Краснодар» и «Акрон» позитивно выделяются на фоне остальных?
– Во всeм мире есть частные команды, их владельцы отвечают за них. А бюджетные команды – это просто воровство денег.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками после первого круга. Преимущество над «Зенитом» составляет 1 очко.
- «Акрон» занимает 9-ю позицию с 16 баллами.
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