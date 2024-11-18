Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил проекты «Краснодара» и «Акрона».

– Частные клубы должны быть везде и всегда. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ. Бюджетные команды – это чисто воровство денег.

– «Краснодар» и «Акрон» позитивно выделяются на фоне остальных?

– Во всeм мире есть частные команды, их владельцы отвечают за них. А бюджетные команды – это просто воровство денег.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками после первого круга. Преимущество над «Зенитом» составляет 1 очко.

«Акрон» занимает 9-ю позицию с 16 баллами.

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