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    • Канчельскис – о бюджетных командах: «Это чисто воровство денег»

    Канчельскис – о бюджетных командах: «Это чисто воровство денег»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил проекты «Краснодара» и «Акрона».

    – Частные клубы должны быть везде и всегда. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ. Бюджетные команды – это чисто воровство денег.

    – «Краснодар» и «Акрон» позитивно выделяются на фоне остальных?

    – Во всeм мире есть частные команды, их владельцы отвечают за них. А бюджетные команды – это просто воровство денег.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками после первого круга. Преимущество над «Зенитом» составляет 1 очко.
    • «Акрон» занимает 9-ю позицию с 16 баллами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.11.2024 10:14
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    Комментарии (10)
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    FCSpartakM
    1731915107
    Канчельскис даже тут не может отметить Спартак, загорится очко сразу
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    aldo conte
    1731916614
    Если регионы решили все проблемы - от ЖКХ до дорог, почему не потратить деньги на футбол, тем более все знают, что страна у нас богатая, в регионах деньги есть. Это вам не Москва, которая живёт за счет федерального бюджета, поскольку ни нефтепромыслов, ни газовых месторождений в Московской области нет.
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    subbotaspartak
    1731922320
    Жалеешь, что не при бюджете?
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    Питерский князь
    1731922785
    Срамтак самый городской клубишка. Всякий неликвид по цене Неймара покупают.
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    Номэд
    1731923661
    Расформировать голубоочковых вшивых и в пердив. И они долго в вышку не выйдут.
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