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    • Агент Неймара отреагировал на информацию о желании игрока уйти из «Аль-Хиляля»

    Агент Неймара отреагировал на информацию о желании игрока уйти из «Аль-Хиляля»

    Агент Неймара Пини Захави опроверг информацию о желании форварда покинуть «Аль-Хиляль».

    «Мы не ведем переговоры об уходе Неймара из «Аль-Хиляля». У него контракт, и он очень доволен.

    Отец Неймара и я – единственные, кто может говорить о будущем Неймара. Не знаю, откуда берутся слухи», – сказал Захави.

    • Соглашение Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитано до июня 2025 года.
    • Журналист Сесар Луис Мерло сообщал, что представители Неймара работают над расторжением контракта с «Аль-Хилялем». По его данным, форвард уже договорился об условиях соглашения с «Сантосом».
    • 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.
    • В этом сезоне он провел 2 матча.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Неймар договорился о контракте с бывшим клубом
    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    18.11.2024 11:49
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    Комментарии (4)
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1731920598
    Ещё бы , что он доволен. Кайфует и просто так бабло миллионами капает
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    k611
    1731923759
    Странно было бы если он был недоволен...
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    FRZZ
    1731928379
    Конечно доволен, кроме арабов никто ему не даст таких денег.
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    zigbert
    1731932236
    Скорей всего будет ждать окончания контракта с Аль Хиляль чтобы уйти куда нибудь бесплатно. Но с его травма зависимостью многие топ-клубы задумаются о его приобретении.
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