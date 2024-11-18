Агент Неймара отреагировал на информацию о желании игрока уйти из «Аль-Хиляля»

Агент Неймара Пини Захави опроверг информацию о желании форварда покинуть «Аль-Хиляль».

«Мы не ведем переговоры об уходе Неймара из «Аль-Хиляля». У него контракт, и он очень доволен.

Отец Неймара и я – единственные, кто может говорить о будущем Неймара. Не знаю, откуда берутся слухи», – сказал Захави.

Соглашение Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитано до июня 2025 года.

Журналист Сесар Луис Мерло сообщал, что представители Неймара работают над расторжением контракта с «Аль-Хилялем». По его данным, форвард уже договорился об условиях соглашения с «Сантосом».

32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.

В этом сезоне он провел 2 матча.

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