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    Ларс Лагербек - статистика

    Тренер
    Имя Ларс
    Фамилия Лагербек
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 16 июля 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Норвегия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2021 Гибралтар 0 : 3 Норвегия
    27.03.2021 Норвегия 0 : 3 Турция
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