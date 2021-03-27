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Ларс Лагербек
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Ларс Лагербек - статистика
Швеция
16 июля 1948 (78)
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И
В
П
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Норвегия
2
1
1
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0 : 3
27.03.2021
Турция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0 : 3
24.03.2021
Норвегия
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