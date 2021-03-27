Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Чемпионат мира 2006