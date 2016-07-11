Пять крутых вещей и достижений Евро-2016

Финальный матч

От финала Евро-2016 никто не ждал зрелища. Португальцы весь турнир играли организованно, но скучно. Французам сразу повесили ярлык фаворита, а домашние трибуны должны были гнать их вперед. Однако решающая встреча получилась на твердую пятерку. Здесь мы говорим не только о красоте игры, но и о моментах всеобщего напряжения и паники. Самоотверженная игра, трагедия в трагедии и два вида слез. Даже беспорядки, происходившие за пределами стадиона, не могли испортить такое зрелище.

Главным событием финала стала травма Криштиану Роналду. Португалец пытался играть через боль, но вскоре понял, что не сможет помочь партнерам. Криштиану уносили, он по обычаю лил слезы, однако было в этих слезах для португальцев что-то трагически успокаивающее. Даже наставник французской сборной Дидье Дешам будто хотел, чтобы Роналду продолжил игру, а потому интересовался здоровьем лежащего на носилках лидера соперника.

Уход лидера португальцев сплотил. Сначала они просто держали нули, а потом оправдался тренерский ход Сантуша с выходом Эдера. Именно ему было суждено забить решающий мяч. Интересно, что французы при этом могли все решить еще в основное время, но Жиньяку помешала штанга, а остальные удары парировал неподражаемо отыгравший Патрисиу.

Финальный матч не провалил никто. Сложно назвать футболиста, не показавшего в этот вечер максимума своих возможностей. Но по всем возможным трагическим сценариям проиграть должны были именно французы. Сборная Португалии взяла трофей, который упустила из рук в 2004 году, когда так же на домашнем стадионе уступила скромной Греции. Ждем победы французов на Евро через 12 лет?

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Триумф выскочек

Увеличение числа участников турнира можно смело признавать удачным ходом. 24 команды на Евро-2016 боролись за трофей, а коллективы, которых ранее в финальной части чемпионата Европы не замечали, теперь бились вплоть до высоких стадий плей-офф. Сборная Венгрия попала на Евро впервые с 1972 года. Однако команда вышла из группы, а в 1/8 на равных сражалась с командой Бельгии. Не смотрите на счет 0:4, ведь почти 80 минут венгры держали в напряжении Тибо Куртуа и могли забить сразу несколько мячей.

Не забудем про интересную сборную Исландии. Все ожидали от этой команды сплоченного футбола. Но выхода из группы и победы над Англией в плей-офф не было даже в самых смелых прогнозах. Исландцы показали, что можно вообще не иметь в составе игроков уровня топовых европейских клубов, а результата все равно добиваться. Шведский наставник Ларс Лагербек, в тандеме с Хальмером Хадльгримссоном руководивший командой, покинул свой пост по окончании проигранного четвертьфинала. У сборной Исландии теперь будет чисто исландское будущее.

В сборной Уэльса была всего одна по-настоящему крутая звезда – Гарет Бэйл. Помогали ему полузащитники Рэмзи и Аллен, но основную часть работы выполнял именно Гарет. Он стал рекордсменом своей сборной по числу голов на Евро, сумев при этом дотащить команду до полуфинала. В матче 1/2 финала валлийцам не хватило чуточку удачи, чтобы справиться с организованной командой Португалии. Гарет старался и был хорош, заслужив признание даже от соперников. Таким Уэльсом можно гордиться.

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Судейство на уровне

Судейство на Евро-2016 наконец-то обошлось без крупных косяков. Ранее критика работы арбитров на крупном турнире была обыденностью, от которой никто не решался отказываться. Теперь же в работе судей фактически не нашлось результативных ошибок, повлиявших на ход турнира.

Марк Клаттенбург в финальном матче мог наше суждение опровергнуть. Судья поставил штрафной удар за игру рукой защитника французов Лорана Косиельни, хотя правила в том моменте нарушал португалец Эдер. Дело закончилось перекладиной ворот Льориса, но свой гол португальцы забили только в следующей атаке, никак не связанной с этим нарушением.

Из всех арбитров, судивших матчи прошедшего чемпионата Европы, нам больше всего запомнится Сергей Карасев. Российский судья отработал всего две встречи группового этапа, поставив в них два пенальти. Оба они были заслуженные, а к работе Карасева не возникло ни одной претензии даже у компетентных органов. Жаль, что домой его отправили вместе со сборной России. «Нареканий нет, но судить здесь ты больше не будешь», – сказали Карасеву перед отъездом, о чем он сам потом поведал в одном из интервью.

Лучшие зажгли

Гарет Бэйл, о котором мы уже упоминали, был настоящим лидером сборной Уэльса. Но другие звезды тоже не затерялись на этом турнире. Французский нападающий Антуан Гризманн провалил стартовую встречу против Румынии, но потом включился и с шестью мячами стал лучшим бомбардиром Евро-2016. Эден Азар забыл о провальном клубном сезоне и потащил за собой сборную Бельгии. Далеко с ней не прошел, но в целом Эден может занести себе в актив этот турнир.

Конечно, отметим и Криштиану Роналду. Португалец в первых двух матчах не блистал, плакал и симулировал, заслужив большую волну критики. Однако затем наступил чумовой матч против команды Венгрии, где Роналду прорвало. Он снова стал бить рекорды, а заодно втащил партнеров в плей-офф. Португальцы при этом не одержали ни одной победы на групповом этапе.

В решающих матчах Криштиану сказал свое слово во встрече с Уэльсом, откликнувшись на подачу с углового. Травма в финальной игре стала трагедией, но не помешала Роналду поучаствовать в итоговой победе. Звездный футболист хромал и пытался командовать партнерами со скамейки запасных. Он показывал на часы и не давал тянуть время, чтобы судья не добавил много дополнительных минут. Когда же прозвучал финальный свисток, будто забыв о травме, Криштиану полетел праздновать. Победы окрыляют, но Роналду свои крылья заслужил.

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Сборная России

Даже сборная России подарила нам какие-то хорошие эмоции на этом турнире. Да, общее выступление сложно назвать хоть сколько-нибудь удачным. Четвертое место в группе и всего одно набранное очко – не тот результат, который хотелось бы видеть болельщикам за два года до домашнего чемпионата мира. Но даже тут можно найти положительные моменты.

Например, теперь каждый болельщик должен четко понимать, что его ожидания – это действительно только его проблемы. Сборная России четко живет по собственному сценарию и легко может съесть любимого всеми фанатами тренера. Игроки улыбаются, когда проигрывают, а потом едут отрываться и тусить в клубы. Эта не та сборная, которую можно любить. Но с такой данностью нужно смириться.

Мы все вспоминаем Евро-2008, где Гус Хиддинк смог собрать коллектив, подобно сегодняшней сборной Исландии ворвавшийся в число лучших команд турнира. Однако на этом чемпионате Европы все-таки был один момент, когда вся наша страна орала и не могла сдержать эмоций. Гол Василия Березуцкого, весь турнир игравшего с повреждением, на последних минутах спас россиян от поражения в матче с Англией. Появилась надежда, а воспоминания о матчах восьмилетней давности вдруг стали обретать реальные очертания. Хочется надеяться, что сборная России однажды порадует нас еще больше.

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Бонус. Лучший гол турнира

УЕФА не постеснялся сразу после финала назвать пятерку претендентов на лучший гол Евро-2016. Гера, Шакири, Робсон-Кану, Роналду или Эдер – кто-то из этих игроков получит награду. Мы же отметим гол Димитри Пайе в ворота сборной Румынии. Весь турнир у Франции был герой, без которого хозяева турнира могли вообще пролететь мимо финального матча.