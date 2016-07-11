УЕФА назвал пятерку претендентов на лучший гол Евро-2016

кристину за что и гера тоже, про гера вон у хорватов лучше ззашел но где он??? эдер да финальный но не более, а лучший Шакири пусть и случайно он н лучший!!! и самый ЭФЕКТНЫЙ! ВЕДЬ ДЛЯ ЭТОГО ЭТА НОМИНАЦИЯ)
УЕФА предлагает посетителям своего официального сайта выбрать лучший гол Евро-2016. Болельщики могут проголосовать за один из пяти вариантов.
В список претендентов попали:
Золтан Гера (Венгрия – Португалия),
Джердан Шакири (Швейцария – Польша),
Хол Робсон-Кану (Уэльс – Бельгия),
Криштиану Роналду (Португалия – Уэльс),
Эдер (Португалия – Франция).