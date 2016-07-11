УЕФА назвал пятерку претендентов на лучший гол Евро-2016

УЕФА предлагает посетителям своего официального сайта выбрать лучший гол Евро-2016. Болельщики могут проголосовать за один из пяти вариантов.

В список претендентов попали:

Золтан Гера (Венгрия – Португалия),

Джердан Шакири (Швейцария – Польша),

Хол Робсон-Кану (Уэльс – Бельгия),

Криштиану Роналду (Португалия – Уэльс),

Эдер (Португалия – Франция).