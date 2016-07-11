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    УЕФА назвал пятерку претендентов на лучший гол Евро-2016

    УЕФА предлагает посетителям своего официального сайта выбрать лучший гол Евро-2016. Болельщики могут проголосовать за один из пяти вариантов.

    В список претендентов попали:

    Золтан Гера (Венгрия – Португалия),

    Джердан Шакири (Швейцария – Польша),

    Хол Робсон-Кану (Уэльс – Бельгия),

    Криштиану Роналду (Португалия – Уэльс),

    Эдер (Португалия – Франция).

    Источник: УЕФА

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    11.07.2016 06:20
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +816

      diktatop 11 июля 2016, 23:00

      кристину за что и гера тоже, про гера вон у хорватов лучше ззашел но где он??? эдер да финальный но не более, а лучший Шакири пусть и случайно он н лучший!!! и самый ЭФЕКТНЫЙ! ВЕДЬ ДЛЯ ЭТОГО ЭТА НОМИНАЦИЯ)

      0
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      Рейтинг: +31

      санкус 11 июля 2016, 15:06

      Шакири неплохо но это удар на "обум" так же как и Эдер, а вот Гера и Роналду удары на мастерство по мне так между ними делить первое место из пяти предложеных вариантов

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 14:31

      ....лучший шакири....второй гамшик в наши ворота.....третий робсон кану......по важности - вне конкуренции - эдер!

      0
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      Рейтинг: +13

      55555555555555555 11 июля 2016, 13:03

      А где гол Роналду Пяткой?

      2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 11 июля 2016, 11:12

      Из здесь представленных гол Шакири вне конкуреции.

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 июля 2016, 10:19

      Гол Эдера - самый важный, но не лучший.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 июля 2016, 10:11

      Березуцкий, однозначно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 июля 2016, 09:59

      Джердан Шакири

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 11 июля 2016, 09:38

      почему нет гола Гамшика в ворота сборной России?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 июля 2016, 09:35

      Шакири однозначно лучший!

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