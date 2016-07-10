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    Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016


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    Голосов: 7
    10.07.2016 16:08
    Португалия сотворила чудо. Единственный трофей в истории им принес Эдер первым голом в официальных матчах. «Бомбардир» пишет хронику безумного парижского вечера.

    Почему я ненавижу сборную Португалии

    Почему я ненавижу сборную Франции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SkySport
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 12 июля 2016, 01:00

      Нее слабый чемпионат,хорошо что закончился.2014 в Бразилии был в 100 раз круче.Сейчас специально полуфинал пересмотрю. Личное мнение.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 июля 2016, 16:54

      Если вспомнить ЧМ-2014, то он был сказочен в плане великолепных и забивных матчей с открытым футболом. ЧЕ-2016 - это просто невероятные триллерские матчи, прекрасные концовки. И очень жаль и позорно, что только наша сборная ничего не показала, кроме своего позора на этих полях.

      2
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      Рейтинг: +20

      Kokiletz 11 июля 2016, 01:46

      Многие говорят что мол не заслуженно, но посмотрите какой он как лидер, подскажите мне пожалуйста такого же игрока.... Да нет, тренера... Вообще кого нибудь который так переживал и билсья за свою сборную

      4
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      Рейтинг: +86

      Александр Svirgun 11 июля 2016, 01:31

      Спасибо Португалия за это евро. Я знал,что вы победите ребята!!!!!! Респект. Роналду заслужил и все в этой сборной заслужили этот трофей

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 июля 2016, 01:20

      Закон футбола не забиваешь ты, забивают тебе!

      0
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 11 июля 2016, 01:09

      Браво, Португалия!! Впервые в истории! И гол был шикарный!! Молодцы!

      3
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      Рейтинг: +49

      melnicn 11 июля 2016, 01:01

      BRAVO!!!

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 00:48

      .....мои искренние поздравления португалам!!!!....как хочется оказаться на их месте в 18-м

      2
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 10 июля 2016, 22:53

      Какая-то мистика или проклятие. Все серьезные соперники Франции в первом тайме уходят с поля из-за травмы. До этого у немцев - Боатенг, Хедира, теперь Кришитано...

      0
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      Рейтинг: -20

      МостКадырова ) > Freeman84 11 июля 2016, 00:51

      Пока Киселев с Соловушкой не скажут что это мистика Я и остальное стадо баранов не поверим ... А пока завали ебало.

      -1
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > МостКадырова ) 11 июля 2016, 01:07

      Не знаю на счет остальных, но ты здесь самый оттраханный баран тем, в честь кого назван мост в пидербурге.

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      Рейтинг: +81

      Freeman84 > 11 июля 2016, 01:08

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 22:43

      Пайет мудило

      -1
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