Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016

Нее слабый чемпионат,хорошо что закончился.2014 в Бразилии был в 100 раз круче.Сейчас специально полуфинал пересмотрю. Личное мнение.
Нее слабый чемпионат,хорошо что закончился.2014 в Бразилии был в 100 раз круче.Сейчас специально полуфинал пересмотрю. Личное мнение.
Если вспомнить ЧМ-2014, то он был сказочен в плане великолепных и забивных матчей с открытым футболом. ЧЕ-2016 - это просто невероятные триллерские матчи, прекрасные концовки. И очень жаль и позорно, что только наша сборная ничего не показала, кроме своего позора на этих полях.
Многие говорят что мол не заслуженно, но посмотрите какой он как лидер, подскажите мне пожалуйста такого же игрока.... Да нет, тренера... Вообще кого нибудь который так переживал и билсья за свою сборную
Спасибо Португалия за это евро. Я знал,что вы победите ребята!!!!!! Респект. Роналду заслужил и все в этой сборной заслужили этот трофей
Браво, Португалия!! Впервые в истории! И гол был шикарный!! Молодцы!
BRAVO!!!
.....мои искренние поздравления португалам!!!!....как хочется оказаться на их месте в 18-м
Какая-то мистика или проклятие. Все серьезные соперники Франции в первом тайме уходят с поля из-за травмы. До этого у немцев - Боатенг, Хедира, теперь Кришитано...
Не знаю на счет остальных, но ты здесь самый оттраханный баран тем, в честь кого назван мост в пидербурге.
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