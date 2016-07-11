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    «Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии


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    Голосов: 8
    11.07.2016 01:20
    Бабочки осаждали Роналду, который чуть не травмировал Адриена и Сантуша, Эвра проиграл пятый большой финал в карьере, Озил утешал партнеров по «Арсеналу», а Лиссабон громко праздновал всю ночь. «Бомбардир» – о реакции в мире на чемпионство Португалии.

    Нашествие ночных бабочек утомило еще до финала.

    Тему с Роналду и бабочкой как только ни обыгрывали.

    Теперь ясно, чем занималась сборная Исландии со своими фанатами. Все вместе лупили ночных бабочек!

    Как финал выглядел в чуть другом ракурсе. Ожидания – реальность.

    Вот что может творить футбол. От одних слез – до других. И какие же они разные.

    Криштиану еще и чуть было не сломал партнера по команде.

    Без упоминания Лео, конечно, не обошлось.

    Дидье Дешам. Проиграл ЛЧ португальскому тренеру в финале. Проиграл Евро португальскому тренеру в финале.

    И теперь он жутко несчастлив.

    Потому что в Париже праздника нет.

    И вот почему еще:

    А Патрис Эвра – вообще главный неудачник финалов. Целых пять проиграл. «Karma Police», есть такая песня у группы Radiohead. Как раз в тему.

    Зато все видели, как Криштиану руководил командой вместе с Фернанду Сантушем, а затем в порыве страсти чуть не сбил с ног своего, так сказать, коллегу.

    Владимир Стогниенко подвел итог матчу и чемпионату.

    Но уж нет, мы-то пока спать не будем. Михаил Поленов добавил драйва.

    К поздравлениям присоединяется Аксель Витсель! Его (пока еще) одноклубник Мигель Данни тоже стал бы чемпионом, если бы не травма.

    А Месут Озил посочувствовал своим одноклубникам.

    Ай да знаменитый Анатолий Федорович из твиттера!

    А тут прям и не поспоришь.

    Вот так сейчас выглядит стартовая страница портала известной португальской газеты Record. Простенько и мило. Но представляете, что мы сделаем в 2018-м на «Бомбардир.ру», если ... впрочем, ладно.

    Вот так в Лиссабоне отреагировали на финальный свисток Клаттенбурга, возвестившей о чемпионстве их родной страны на чемпионате Европы.

    И еще одно видео на эту тему:

    И напоследок еще немного чемпионов.

    Евро-2016 завершился победой сборной Португалии. Целый месяц мы провели в этой Евросказке, хотя и не раз жаловались на скуку.

    Теперь французский чемпионат Европы – уже история.

    Спокойной ночи и доброго утра желают вам новые чемпионы Европы!

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 июля 2016, 15:09

      Что он с тренером делал постоянно? То толкнет его, то пихнет, то наорет, то вобще по попе шлепнул после финального свистка!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 11 июля 2016, 14:36

      ....так вести себя с тренером???!!! Вот гавно....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 11 июля 2016, 14:29

      Победителей не судят!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 11 июля 2016, 13:41

      Всех с победой!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 июля 2016, 11:43

      нытик с поля вовремя ушел, а то бы продули

      0
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > BAIv 11 июля 2016, 14:30

      Это ты точно подметил, а то тянул Нани и Компанию ко дну!!!

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 11 июля 2016, 10:25

      Поздравляю с победой!

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 11 июля 2016, 09:49

      Мои поздравления - заслужили. Не матч, а прям-таки драма!

      -1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 11 июля 2016, 09:35

      Португалия: все игры с роналдо - 0 трофеев. 1 игра - без роналдо Чемпионство.
      Чувствуете кто тут лишний.
      После свистка Кристина развила какой то гей парад. 90% показывали его. А надо было покаывать черного парня в дредах. Куда катиться мир а сним и моя любимая игра!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 > ARMEN13 11 июля 2016, 10:58

      Твоя любимая игра мячи подавать! Если не разбираешься в футболе сиди и молчи, смотри как настоящие мужики играют. Роналду это легенда, символ Португалии, если б не он никто не знал бы португалию этого времени! Он подарил миру Португалию! А парня с дредами зовут Эдер!

      0
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      ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 > lim0n7 11 июля 2016, 18:00

      А ты эксперт? Роналду может и легенда. Но финал португалия выграла без него, прикинь какая эрония. А имя парня я знаю, я его специально не написал. Что бы каждый залез, подумал, поиспал и запомнил настоящего героя португалии.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 11 июля 2016, 08:43

      Задача наполеончиков сломать рона и успокоились...считаю футбол несправедливою игрой

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 11 июля 2016, 08:36

      Молодцы!!!

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