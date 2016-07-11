«Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии

Бабочки осаждали Роналду, который чуть не травмировал Адриена и Сантуша, Эвра проиграл пятый большой финал в карьере, Озил утешал партнеров по «Арсеналу», а Лиссабон громко праздновал всю ночь. «Бомбардир» – о реакции в мире на чемпионство Португалии.

Нашествие ночных бабочек утомило еще до финала.

Тему с Роналду и бабочкой как только ни обыгрывали.

Теперь ясно, чем занималась сборная Исландии со своими фанатами. Все вместе лупили ночных бабочек!

Как финал выглядел в чуть другом ракурсе. Ожидания – реальность.

Вот что может творить футбол. От одних слез – до других. И какие же они разные.

Криштиану еще и чуть было не сломал партнера по команде.

Без упоминания Лео, конечно, не обошлось.

Дидье Дешам. Проиграл ЛЧ португальскому тренеру в финале. Проиграл Евро португальскому тренеру в финале.

И теперь он жутко несчастлив.

Потому что в Париже праздника нет.

twit text — Betsafe (@Betsafe) 10 июля 2016 г.

И вот почему еще:

А Патрис Эвра – вообще главный неудачник финалов. Целых пять проиграл. «Karma Police», есть такая песня у группы Radiohead. Как раз в тему.

Зато все видели, как Криштиану руководил командой вместе с Фернанду Сантушем, а затем в порыве страсти чуть не сбил с ног своего, так сказать, коллегу.

Владимир Стогниенко подвел итог матчу и чемпионату.

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 10 июля 2016 г.

Но уж нет, мы-то пока спать не будем. Михаил Поленов добавил драйва.

twit text — Michael Polenov (@misha_polenov) 10 июля 2016 г.

К поздравлениям присоединяется Аксель Витсель! Его (пока еще) одноклубник Мигель Данни тоже стал бы чемпионом, если бы не травма.

twit text — Axel Witsel (@axelwitsel28) 10 июля 2016 г.

А Месут Озил посочувствовал своим одноклубникам.

twit text — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 10 июля 2016 г.

Ай да знаменитый Анатолий Федорович из твиттера!

twit text — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 10 июля 2016 г.

А тут прям и не поспоришь.

twit text — Станислав Рынкевич (@salt1s) 10 июля 2016 г.

Вот так сейчас выглядит стартовая страница портала известной португальской газеты Record. Простенько и мило. Но представляете, что мы сделаем в 2018-м на «Бомбардир.ру», если ... впрочем, ладно.

Вот так в Лиссабоне отреагировали на финальный свисток Клаттенбурга, возвестившей о чемпионстве их родной страны на чемпионате Европы.

И еще одно видео на эту тему:

И напоследок еще немного чемпионов.

Евро-2016 завершился победой сборной Португалии. Целый месяц мы провели в этой Евросказке, хотя и не раз жаловались на скуку.

Теперь французский чемпионат Европы – уже история.

Спокойной ночи и доброго утра желают вам новые чемпионы Европы!

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