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    Сантуш: «Эдер из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру нападающего команды Эдера, который забил «золотой» гол на Евро-2016.

    «Когда я заменил Криштиану Роналду, то сразу хотел выпустить Эдера, но решил по-другому перестроить игру. Позднее нам нужен был игрок, который мог бы бороться с французами в воздухе. Когда Эдер выходил, то сразу сказал, что забьет. Можно сказать, что в финале он превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя», – заявил Сантуш.

    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2016 03:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson 11 июля 2016, 03:57

      за эпизод с рукой Косиелни хочу заметить, что как был Эдер гадким, так и остался

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