Сантуш: «Эдер из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру нападающего команды Эдера, который забил «золотой» гол на Евро-2016.

«Когда я заменил Криштиану Роналду, то сразу хотел выпустить Эдера, но решил по-другому перестроить игру. Позднее нам нужен был игрок, который мог бы бороться с французами в воздухе. Когда Эдер выходил, то сразу сказал, что забьет. Можно сказать, что в финале он превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя», – заявил Сантуш.