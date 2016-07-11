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    Эдер: «Роналду сказал, что я забью победный гол Франции»

    Нападающий сборной Португалии Эдер поделился впечатлениями от финального матча Евро-2016 против Франции (1:0).

    «Португалия заслужила эту победу своей работой. Я всех поздравляю с этим успехом. С самого первого дня, когда меня вызвали в сборную, я много работал, чтобы внести вклад.

    Роналду сказал мне, что я забью победный гол. Эти слова, как и поддержка всей команды, зарядили меня энергией. Это было важно», – сказал Эдер.

    Источник: O Jogo

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    11.07.2016 01:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +124

      marshal9 11 июля 2016, 16:04

      вообще мне никогда не нравился роналду, но в финале я поддерживал именно его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Kostya83 11 июля 2016, 06:30

      Однако, Роналду имеет огромнейшее влияние на партнеров. Видно из всех их комментариев. И похоже, что это искренне. Настоящий капитан.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 июля 2016, 04:31

      Вангальдо

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      vampir4ik 11 июля 2016, 01:59

      Молодец Рон,знает что сказать!

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