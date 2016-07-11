Эдер: «Роналду сказал, что я забью победный гол Франции»

Нападающий сборной Португалии Эдер поделился впечатлениями от финального матча Евро-2016 против Франции (1:0).

«Португалия заслужила эту победу своей работой. Я всех поздравляю с этим успехом. С самого первого дня, когда меня вызвали в сборную, я много работал, чтобы внести вклад.

Роналду сказал мне, что я забью победный гол. Эти слова, как и поддержка всей команды, зарядили меня энергией. Это было важно», – сказал Эдер.