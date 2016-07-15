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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники:
Саймон Бек, Джек Коллин, Энтони Тэйлор, Андре Марринер
Материалы

Португалия - Франция

10.07.2016, Воскресенье, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, Финал Португалия - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2015

4 сентября, пятница 21:45 Португалия 0:1 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2014

11 октября, суббота 22:45 Франция 2:1 Португалия
Чемпионат мира 2006
1/2 финала
5 июля, среда 23:00 Португалия 0:1 Франция
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Венгрия 3 1 2 0 6:4 +2 5
2. Исландия 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Португалия 3 0 3 0 4:4 0 3
4. Австрия 3 0 1 2 1:4 -3 1
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 12 июля 2016, 18:34

    Дерьмо!!!

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    Рейтинг: +45

    ск122 11 июля 2016, 21:05

    ничего путного за весь турнир. и вот чемпионы.

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    Рейтинг: +50

    magg27 11 июля 2016, 06:00

    Португалия молодцы ! Рональдо выздоравливай !

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 11 июля 2016, 01:35

    Португалия Молодцы! - Переживал и знал что победят! И очень хотелось, чтобы гол был забит в игре. Так и получилось - усыпили французов и забили!!!

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    Рейтинг: +81

    Freeman84 11 июля 2016, 00:56

    Молодцы, португальцы!

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    Рейтинг: +69

    tima0898 11 июля 2016, 00:51

    ЕЕЕЕЕЕЕеееее!!!

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    Рейтинг: +256

    477 11 июля 2016, 00:35

    Блядь КРИштиану всёравно краавчик!!!!!!

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    Рейтинг: +5113

    hunta 11 июля 2016, 00:22

    Гена Орлов комментирует???

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    Рейтинг: +43

    SERGEI.S71 11 июля 2016, 00:21

    PURTUGAL!!!

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    Рейтинг: +5113

    hunta 11 июля 2016, 00:02

    Ни чего не понимаю....

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