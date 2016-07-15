Португалия - Франция

Дерьмо!!!
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|4 сентября, пятница
|21:45
|Португалия
|0:1
|Франция
|
|4 сентября, пятница
|21:45
|Португалия
|0:1
|Франция
|
|11 октября, суббота
|22:45
|Франция
|2:1
|Португалия
|1/2 финала
|5 июля, среда
|23:00
|Португалия
|0:1
|Франция
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венгрия
|3
|1
|2
|0
|6:4
|+2
|5
|2.
|Исландия
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Португалия
|3
|0
|3
|0
|4:4
|0
|3
|4.
|Австрия
|3
|0
|1
|2
|1:4
|-3
|1
Дерьмо!!!
ничего путного за весь турнир. и вот чемпионы.
Португалия молодцы ! Рональдо выздоравливай !
Португалия Молодцы! - Переживал и знал что победят! И очень хотелось, чтобы гол был забит в игре. Так и получилось - усыпили французов и забили!!!
Молодцы, португальцы!
ЕЕЕЕЕЕЕеееее!!!
Блядь КРИштиану всёравно краавчик!!!!!!
PURTUGAL!!!