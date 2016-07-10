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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Франция
Португалия - Франция: обзор матча 10 июля 2016
Португалия
10.07.2016, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, Финал
1 : 0
Завершен
Франция
109'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Франция
Желтая карточка
Р. Патрисиу
120'
+2
Желтая карточка
Ж. Фонте
119'
115'
Желтая карточка
П. Погба
110'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Ж. Моутинью
109'
107'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Желтая карточка
В. Карвалью
98'
97'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
Р. Геррейру
95'
80'
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
Эдер
️️️️
Р. Саншеш
79'
78'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Силва
66'
Желтая карточка
Ж. Мариу
62'
58'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
С. Соареш
34'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
К. Роналду
25'
Травма
К. Роналду
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЛП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
3
Пепе
21
Соареш
14
Карвалью
23
Силва
17
Мариу
16
Саншеш
17
Нани
7
Роналду
4-3-1-2
1
Льорис
19
Санья
21
Косиельни
5
Умтити
3
Эвра
6
Погба
17
Сиссоко
14
Матюиди
8
Пайет
9
Жиру
7
Гризманн
23
Силва
8
Моутинью
8
Моутинью
23
Силва
7
Роналду
20
Куарежма
20
Куарежма
7
Роналду
16
Саншеш
9
Эдер
9
Эдер
16
Саншеш
8
Пайет
7
Коман
7
Коман
8
Пайет
17
Сиссоко
11
Марсьяль
11
Марсьяль
17
Сиссоко
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
Остались в запасе
Португалия
Франция
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Португалия - Франция
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек
Джек Коллин
Энтони Тэйлор
Андре Марринер
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
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