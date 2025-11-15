На стадионе имени Тофика Бахрамова Азербайджан примет лидера группы – Францию. Разница в текущем уровне команд очевидна: хозяева переживают самый сложный отрезок отбора, тогда как Франция уверенно идет к первому месту. Для Азербайджана задача номер один – не допустить раннего провала, ведь команда пропускает много и часто, а с соперниками уровня Франции подобная нестабильность может быстро обернуться крупным поражением.
Азербайджан
Азербайджан подходит к матчу после поражения 0:2 от Исландии и продолжает серию из трех неудач подряд. Команда пропускает в каждом туре и делает это много – 13 пропущенных голов за пять встреч. В атаке дела обстоят не лучше: всего 2 гола за пять матчей. При этом в игре Азербайджана заметна высокая зависимость от Махмудова, который регулярно оказывается единственным источником угроз. Команда допускает большое число ошибок в центральной зоне и нередко проигрывает борьбу у своей штрафной.
Франция
Франция уверенно лидирует в группе и находится в хорошей форме. Команда забивает 13 мячей за пять матчей и демонстрирует высокий темп, который соперникам сложно сдерживать. Мбаппе продолжает вести атаку и регулярно создает опасные моменты за счет индивидуального мастерства. При этом оборона французов стабильна: всего 3 пропущенных за пять матчей. Франция уверенно контролирует темп и практически не дает сопернику шансов у своих ворот, что особенно заметно в матчах против команд ниже классом.
Факты о командах
Азербайджан
- Пропускает в 6 матчах подряд
- В среднем: 0.40 гола забито, 2.60 пропущено
- 1 очко после пяти туров
- Серия из трех поражений
Франция
- Не проигрывает в 6 матчах подряд
- В среднем: 2.60 гола забито, 0.60 пропущено
- Забивает в каждом туре
- 13 очков после пяти туров
Прогноз на матч Азербайджан – Франция
Перед нами – встреча, в которой разница в классе и текущей форме слишком велика. Азербайджан пропускает много и регулярно, а Франция стабильно использует моменты и быстро наказывает за ошибки. В такой ситуации логично ожидать уверенное доминирование гостей и давление на протяжении всего матча. Франция способна забивать больше одного гола даже в экономном режиме, а Азербайджану будет сложно рассчитывать на ответные атаки.
Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность гостей – их игра в созидании и высокая плотность атак позволяют прогнозировать преимущество уже в первом тайме.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал Франции больше 2.5 гола – коэффициент 1.64
- Франция выиграет с форой (–2) – коэффициент 2.18