На стадионе имени Тофика Бахрамова Азербайджан примет лидера группы – Францию. Разница в текущем уровне команд очевидна: хозяева переживают самый сложный отрезок отбора, тогда как Франция уверенно идет к первому месту. Для Азербайджана задача номер один – не допустить раннего провала, ведь команда пропускает много и часто, а с соперниками уровня Франции подобная нестабильность может быстро обернуться крупным поражением.

Азербайджан

Азербайджан подходит к матчу после поражения 0:2 от Исландии и продолжает серию из трех неудач подряд. Команда пропускает в каждом туре и делает это много – 13 пропущенных голов за пять встреч. В атаке дела обстоят не лучше: всего 2 гола за пять матчей. При этом в игре Азербайджана заметна высокая зависимость от Махмудова, который регулярно оказывается единственным источником угроз. Команда допускает большое число ошибок в центральной зоне и нередко проигрывает борьбу у своей штрафной.

Франция

Франция уверенно лидирует в группе и находится в хорошей форме. Команда забивает 13 мячей за пять матчей и демонстрирует высокий темп, который соперникам сложно сдерживать. Мбаппе продолжает вести атаку и регулярно создает опасные моменты за счет индивидуального мастерства. При этом оборона французов стабильна: всего 3 пропущенных за пять матчей. Франция уверенно контролирует темп и практически не дает сопернику шансов у своих ворот, что особенно заметно в матчах против команд ниже классом.

Факты о командах

Азербайджан

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 0.40 гола забито, 2.60 пропущено

1 очко после пяти туров

Серия из трех поражений

Франция

Не проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.60 гола забито, 0.60 пропущено

Забивает в каждом туре

13 очков после пяти туров

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Франция 3 : 0 Азербайджан

Прогноз на матч Азербайджан – Франция

Перед нами – встреча, в которой разница в классе и текущей форме слишком велика. Азербайджан пропускает много и регулярно, а Франция стабильно использует моменты и быстро наказывает за ошибки. В такой ситуации логично ожидать уверенное доминирование гостей и давление на протяжении всего матча. Франция способна забивать больше одного гола даже в экономном режиме, а Азербайджану будет сложно рассчитывать на ответные атаки.

Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность гостей – их игра в созидании и высокая плотность атак позволяют прогнозировать преимущество уже в первом тайме.

Рекомендованные ставки