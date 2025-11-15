Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азербайджан – Франция: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.64

15 ноября 2025 10:12
Азербайджан - Франция
16 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.64
Индивидуальный тотал Франции больше 2.5 гола
Сделать ставку

На стадионе имени Тофика Бахрамова Азербайджан примет лидера группы – Францию. Разница в текущем уровне команд очевидна: хозяева переживают самый сложный отрезок отбора, тогда как Франция уверенно идет к первому месту. Для Азербайджана задача номер один – не допустить раннего провала, ведь команда пропускает много и часто, а с соперниками уровня Франции подобная нестабильность может быстро обернуться крупным поражением.

Азербайджан

Азербайджан подходит к матчу после поражения 0:2 от Исландии и продолжает серию из трех неудач подряд. Команда пропускает в каждом туре и делает это много – 13 пропущенных голов за пять встреч. В атаке дела обстоят не лучше: всего 2 гола за пять матчей. При этом в игре Азербайджана заметна высокая зависимость от Махмудова, который регулярно оказывается единственным источником угроз. Команда допускает большое число ошибок в центральной зоне и нередко проигрывает борьбу у своей штрафной.

Франция

Франция уверенно лидирует в группе и находится в хорошей форме. Команда забивает 13 мячей за пять матчей и демонстрирует высокий темп, который соперникам сложно сдерживать. Мбаппе продолжает вести атаку и регулярно создает опасные моменты за счет индивидуального мастерства. При этом оборона французов стабильна: всего 3 пропущенных за пять матчей. Франция уверенно контролирует темп и практически не дает сопернику шансов у своих ворот, что особенно заметно в матчах против команд ниже классом.

Факты о командах

Азербайджан

  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0.40 гола забито, 2.60 пропущено
  • 1 очко после пяти туров
  • Серия из трех поражений

Франция

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.60 гола забито, 0.60 пропущено
  • Забивает в каждом туре
  • 13 очков после пяти туров

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Франция
3 : 0
10.10.2025
Азербайджан

Прогноз на матч Азербайджан – Франция

Перед нами – встреча, в которой разница в классе и текущей форме слишком велика. Азербайджан пропускает много и регулярно, а Франция стабильно использует моменты и быстро наказывает за ошибки. В такой ситуации логично ожидать уверенное доминирование гостей и давление на протяжении всего матча. Франция способна забивать больше одного гола даже в экономном режиме, а Азербайджану будет сложно рассчитывать на ответные атаки.

Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность гостей – их игра в созидании и высокая плотность атак позволяют прогнозировать преимущество уже в первом тайме.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал Франции больше 2.5 гола – коэффициент 1.64
  • Франция выиграет с форой (–2) – коэффициент 2.18

1.64
Индивидуальный тотал Франции больше 2.5 гола
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Азербайджан
Другие прогнозы
15.11.2025
22:45
1.78
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
Босния и Герцеговина - Румыния
Обе команды забьют
15.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
Швейцария - Швеция
Победа Швейцарии
15.11.2025
22:45
2.05
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
Дания - Беларусь
Победа Дании с форой (-2)
16.11.2025
14:00
2.75
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа - Арсенал
Победа «Арсенала»
16.11.2025
14:00
1.37
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо-2 - Сибирь
Победа «Сибири»
16.11.2025
14:00
2.10
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Велес - Машук-КМВ
Тотал больше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 