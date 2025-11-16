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  • Азербайджан – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Азербайджан – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 18:50
Азербайджан
16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Франция
4' Р. Дадашов
17' Ж. Матета 30' М. Аклиуш 45' Ш. Махаммадалиев (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
8
Эмин Махмудов
(К) ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
11
Khayal Aliyev
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Франция
23
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
(К) ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Кефрен Тюрам
ОП
18
Магнес Аклиуш
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Азербайджан
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
19
Mustafa Ahmadzada
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
21
Rufat Abdullazada
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
9
Райан Шерки
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
4-3-1-2
12
Махаммадалиев
14
Бадалов
4
Мустафазаде
2
Дашдамиров
21
Алиев
8
Махмудов
6
Хайбулаев
11
16
Нуриев
5
Кривоцюк
9
Дадашов
4-2-2-2
23
Шевалье
2
Густо
21
Эрнандес
15
Конате
19
Эрнандес
18
Заир-Эмери
6
Тюрам
22
Экитике
18
Аклиуш
22
Матета
7
Нкунку
12
Махаммадалиев
12
Байрамов
12
Байрамов
12
Махаммадалиев
9
Дадашов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
9
Дадашов
16
Нуриев
19
Ахундзаде
19
Ахундзаде
16
Нуриев
24
24
7
Нкунку
9
Шерки
9
Шерки
7
Нкунку
22
Матета
12
Барколя
12
Барколя
22
Матета
18
Аклиуш
8
Товен
8
Товен
18
Аклиуш
Остались в запасе
Азербайджан
Франция
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
19
Mustafa Ahmadzada
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Rufat Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
1
Брис Самба
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
19
Mustafa Ahmadzada
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Rufat Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Азербайджан - Франция
2
Всего ударов по воротам
2
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
221
610
Сейвы
2
0
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.42
2.04

Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Франции, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Франция

Азербайджан – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Азербайджан
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