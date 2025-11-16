16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Азербайджан
Азербайджан
4-3-1-2
12
Махаммадалиев
14
Бадалов
4
Мустафазаде
2
Дашдамиров
21
Алиев
8
Махмудов
6
Хайбулаев
11
16
Нуриев
5
Кривоцюк
9
Дадашов
4-2-2-2
23
Шевалье
2
Густо
21
Эрнандес
15
Конате
19
Эрнандес
18
Заир-Эмери
6
Тюрам
22
Экитике
18
Аклиуш
22
Матета
7
Нкунку
12
Махаммадалиев
12
Байрамов
12
Байрамов
12
Махаммадалиев
9
Дадашов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
9
Дадашов
16
Нуриев
19
Ахундзаде
19
Ахундзаде
16
Нуриев
24
24
7
Нкунку
9
Шерки
9
Шерки
7
Нкунку
22
Матета
12
Барколя
12
Барколя
22
Матета
18
Аклиуш
8
Товен
8
Товен
18
Аклиуш
Остались в запасе
Азербайджан
Франция
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
19
Mustafa Ahmadzada
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Rufat Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
1
Брис Самба
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
19
Mustafa Ahmadzada
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Rufat Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Азербайджан - Франция
2
Всего ударов по воротам
2
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
221
610
Сейвы
2
0
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.42
2.04
Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Франции, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Франция
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Источник: «Бомбардир»