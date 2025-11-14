Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о достижении отметки в 400 голов в карьере.

«400 голов людей не впечатляет. Хочешь быть в группе, шокирующей людей, – забей еще 400.

1000 голов Криштиану Роналду? Это нереально. Но давайте пробовать достичь нереального, надо пытаться. У нас только одна карьера», – сказал Мбаппе.