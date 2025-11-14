Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о достижении отметки в 400 голов в карьере.
«400 голов людей не впечатляет. Хочешь быть в группе, шокирующей людей, – забей еще 400.
1000 голов Криштиану Роналду? Это нереально. Но давайте пробовать достичь нереального, надо пытаться. У нас только одна карьера», – сказал Мбаппе.
- Мбаппе оформил дубль в отборочном матче ЧМ-2026 с Украиной.
- На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии сейчас 953 гола за карьеру.
Источник: RMC Sport