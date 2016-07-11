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    Португалия – седьмой участник Кубка Конфедераций-2017

    В финальном матче Евро-2016 сборная Португалии в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла Францию и стала победителем турнира. Таким образом, португальская национальная команда стала седьмым участников из восьми, который примет участие в Кубке Конфедераций-2017.

    Напомним, кроме Португалии, в турнире, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, сыграют Германия, Австралия, Чили, Мексика и Новая Зеландия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 00:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 июля 2016, 01:46

      чили и мексика чили кубок америки выйграли понятно а мексика ? новая зеландия океанию а австралия от азии как я понимаю?

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 11 июля 2016, 01:38

      Остался последний участник - победитель КАН-2017

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 11 июля 2016, 01:00

      Про сборную России забыли, она тоже сыграет

      0
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      Рейтинг: +43

      andreus20 > BloodBow 11 июля 2016, 01:27

      Всё правильно. Именно играть там будут эти сборные, а наши - присутствовать.


      Если серьёзно, то ошибки "новостников" настолько частые, что все уже к ним привыкли.. не в почете у нас грамотность(

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      Рейтинг: +44

      Днестряне > andreus20 11 июля 2016, 17:46

      ну может быть хотя ы Новой Зеландии забьют. Хотя бы случайно

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      Рейтинг: +44

      Днестряне > BloodBow 11 июля 2016, 17:47

      Если в России он проходит, значить Россия будет играть, по другому ни как

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