Португалия – седьмой участник Кубка Конфедераций-2017

В финальном матче Евро-2016 сборная Португалии в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла Францию и стала победителем турнира. Таким образом, португальская национальная команда стала седьмым участников из восьми, который примет участие в Кубке Конфедераций-2017.

Напомним, кроме Португалии, в турнире, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, сыграют Германия, Австралия, Чили, Мексика и Новая Зеландия.