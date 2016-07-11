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  • «Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии

«Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии

Нашествие ночных бабочек утомило еще до финала.

Тему с Роналду и бабочкой как только ни обыгрывали.

Теперь ясно, чем занималась сборная Исландии со своими фанатами. Все вместе лупили ночных бабочек!

Как финал выглядел в чуть другом ракурсе. Ожидания – реальность.

Вот что может творить футбол. От одних слез – до других. И какие же они разные.

Криштиану еще и чуть было не сломал партнера по команде.

Без упоминания Лео, конечно, не обошлось.

Дидье Дешам. Проиграл ЛЧ португальскому тренеру в финале. Проиграл Евро португальскому тренеру в финале.

И теперь он жутко несчастлив.

Потому что в Париже праздника нет.

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И вот почему еще:

А Патрис Эвра – вообще главный неудачник финалов. Целых пять проиграл. «Karma Police», есть такая песня у группы Radiohead. Как раз в тему.

Зато все видели, как Криштиану руководил командой вместе с Фернанду Сантушем, а затем в порыве страсти чуть не сбил с ног своего, так сказать, коллегу.

Владимир Стогниенко подвел итог матчу и чемпионату.

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Но уж нет, мы-то пока спать не будем. Михаил Поленов добавил драйва.

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К поздравлениям присоединяется Аксель Витсель! Его (пока еще) одноклубник Мигель Данни тоже стал бы чемпионом, если бы не травма.

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А Месут Озил посочувствовал своим одноклубникам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ай да знаменитый Анатолий Федорович из твиттера!

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А тут прям и не поспоришь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот так сейчас выглядит стартовая страница портала известной португальской газеты Record. Простенько и мило. Но представляете, что мы сделаем в 2018-м на «Бомбардир.ру», если ... впрочем, ладно.

Вот так в Лиссабоне отреагировали на финальный свисток Клаттенбурга, возвестившей о чемпионстве их родной страны на чемпионате Европы.

И еще одно видео на эту тему:

И напоследок еще немного чемпионов.

Евро-2016 завершился победой сборной Португалии. Целый месяц мы провели в этой Евросказке, хотя и не раз жаловались на скуку.

Теперь французский чемпионат Европы – уже история.

Спокойной ночи и доброго утра желают вам новые чемпионы Европы!

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Комментарии (21)
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Kokiletz
1468190498
Многие говорят что мол не заслуженно, но посмотрите какой он как лидер, подскажите мне пожалуйста такого же игрока.... Да нет, тренера... Вообще кого нибудь который так переживал и билсья за свою сборную
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lihindic
1468200843
на халяву выйграли...
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FerzLoko
1468201230
Португальцы красавцы, заслуженно взяли кубок ! Мои поздравления ))
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343443
1468209013
на халяву выиграли...
Ответить
somn
1468209881
Очень уж петухи были крутые, а португалы взяли и пощипали им перья. От души поздравляю португальцев, молодцы!
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ARMEN13
1468218923
Португалия: все игры с роналдо - 0 трофеев. 1 игра - без роналдо Чемпионство. Чувствуете кто тут лишний. После свистка Кристина развила какой то гей парад. 90% показывали его. А надо было покаывать черного парня в дредах. Куда катиться мир а сним и моя любимая игра!!!
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SKS6891
1468219764
Мои поздравления - заслужили. Не матч, а прям-таки драма!
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BAIv
1468226639
нытик с поля вовремя ушел, а то бы продули
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Morata29
1468233684
Всех с победой!
Ответить
Totti11
1468237011
....так вести себя с тренером???!!! Вот гавно....
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