«Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии

Нашествие ночных бабочек утомило еще до финала.
Тему с Роналду и бабочкой как только ни обыгрывали.
Теперь ясно, чем занималась сборная Исландии со своими фанатами. Все вместе лупили ночных бабочек!
Как финал выглядел в чуть другом ракурсе. Ожидания – реальность.
Вот что может творить футбол. От одних слез – до других. И какие же они разные.
Криштиану еще и чуть было не сломал партнера по команде.
Без упоминания Лео, конечно, не обошлось.
Дидье Дешам. Проиграл ЛЧ португальскому тренеру в финале. Проиграл Евро португальскому тренеру в финале.
И теперь он жутко несчастлив.
Потому что в Париже праздника нет.
И вот почему еще:
А Патрис Эвра – вообще главный неудачник финалов. Целых пять проиграл. «Karma Police», есть такая песня у группы Radiohead. Как раз в тему.
Зато все видели, как Криштиану руководил командой вместе с Фернанду Сантушем, а затем в порыве страсти чуть не сбил с ног своего, так сказать, коллегу.
Владимир Стогниенко подвел итог матчу и чемпионату.
Но уж нет, мы-то пока спать не будем. Михаил Поленов добавил драйва.
К поздравлениям присоединяется Аксель Витсель! Его (пока еще) одноклубник Мигель Данни тоже стал бы чемпионом, если бы не травма.
А Месут Озил посочувствовал своим одноклубникам.
Ай да знаменитый Анатолий Федорович из твиттера!
А тут прям и не поспоришь.
Вот так сейчас выглядит стартовая страница портала известной португальской газеты Record. Простенько и мило. Но представляете, что мы сделаем в 2018-м на «Бомбардир.ру», если ... впрочем, ладно.
Вот так в Лиссабоне отреагировали на финальный свисток Клаттенбурга, возвестившей о чемпионстве их родной страны на чемпионате Европы.
И еще одно видео на эту тему:
И напоследок еще немного чемпионов.
Евро-2016 завершился победой сборной Португалии. Целый месяц мы провели в этой Евросказке, хотя и не раз жаловались на скуку.
Теперь французский чемпионат Европы – уже история.
Спокойной ночи и доброго утра желают вам новые чемпионы Европы!
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