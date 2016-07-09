Цифра дня. Португалия боится Францию

Сборная Португалии имеет ужасную серию в матчах с французами. «Бомбардир» рассказывает, почему победитель финала Евро-2016 фактически определен заранее.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press
Да... показатель, да и на этом ЕВРО у французов нет поражений при одной ничье...
Жаль что завтра вся эта серия оборвется... Boa sorte, Portugal!
Немцы вообще до этого евро никогда у Итальянцев в финальных стадиях не выигрывали....однако все хорошее когда-нибудь кончается..
статистика вещь жестокая, но я однажды попробовал делать ставки, основываясь на статистике, проиграл вчистую) так что, ребята, не верьте) до полуфинала Португалия тоже числилась самой скучной сборной и статистика говорила, что у нее нет ни одной победы, но вот уже победа есть и Португалия в финале, и уже появилась другая статистика, что Португалия не проиграла ни одного матча)))
Ждём от Португальцев победы!
Раз в год и палка стреляет