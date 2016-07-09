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    Цифра дня. Португалия боится Францию


    3.5
    Голосов: 2
    09.07.2016 15:35
    Сборная Португалии имеет ужасную серию в матчах с французами. «Бомбардир» рассказывает, почему победитель финала Евро-2016 фактически определен заранее.

    Цифра дня. Жиру – лучший нападающий Франции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 10 июля 2016, 02:24

      Да... показатель, да и на этом ЕВРО у французов нет поражений при одной ничье...
      Жаль что завтра вся эта серия оборвется... Boa sorte, Portugal!

      0
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      Рейтинг: +90

      greck 9 июля 2016, 22:19

      Немцы вообще до этого евро никогда у Итальянцев в финальных стадиях не выигрывали....однако все хорошее когда-нибудь кончается..

      0
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 9 июля 2016, 20:54

      статистика вещь жестокая, но я однажды попробовал делать ставки, основываясь на статистике, проиграл вчистую) так что, ребята, не верьте) до полуфинала Португалия тоже числилась самой скучной сборной и статистика говорила, что у нее нет ни одной победы, но вот уже победа есть и Португалия в финале, и уже появилась другая статистика, что Португалия не проиграла ни одного матча)))

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 9 июля 2016, 19:11

      Ждём от Португальцев победы!

      3
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      Рейтинг: +41

      slavikil 9 июля 2016, 16:24

      Раз в год и палка стреляет

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